Los cinco mejores teléfonos Honor en 2026

La firma tecnológica Honor lidera el mercado global gracias a sus innovaciones disruptivas y propuestas de vanguardia. La marca amplía su catálogo de teléfonos inteligentes con dispositivos que integran baterías de silicio-carbono, cámaras con inteligencia artificial y potentes procesadores. En 2026 , repasamos los mejores smartphones de la compañía surtiendo todos los segmentos con tecnología de primer nivel.

La ingeniería móvil de Honor experimenta un crecimiento constante respaldado por avances en inteligencia artificial y diseño estructural. Sus nuevos teléfonos no solo compiten en la gama alta, sino que transforman la forma en que los usuarios interactúan con el contenido multimedia. Desde pantallas ultrabrillantes que rozan los 8.000 nits hasta estabilizadores físicos integrados, la marca consolida su catálogo en 2026 como una de las propuestas más completas de la industria.

El Honor Magic8 Pro abandera la máxima categoría con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por opciones de 12 GB o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Su pantalla OLED de 6,71 pulgadas proyecta una resolución superior a Full HD+ (2.808 x 1.256 píxeles), frecuencia de 120 Hz y un brillo máximo de 6.000 nits bajo la protección NanoCrystal Shield.

La marca renueva su catálogo de teléfonos con baterías de silicio-carbono y pantallas de alto brillo.

El apartado fotográfico equipa un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y una lente telefoto/nocturna de 200 MP con estabilización avanzada, además de un sensor frontal con reconocimiento facial 3D. Incorpora una batería de silicio-carbono con capacidad superior a los 6.270 mAh (llegando a más de 7.000 mAh en ciertas versiones), carga rápida inalámbrica y certificaciones de resistencia IP68 e IP69K.

Como alternativa de alto rendimiento , el Honor Magic 6 estándar equipa un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. El dispositivo cobra vida mediante el chip Snapdragon 8 Gen 3 con combinaciones de 12 GB o 16 GB de memoria RAM y almacenamiento desde 256 GB.

El Honor Magic 8 Pro destaca por su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y triple cámara de alta resolución.

Su conjunto fotográfico triple integra un lente principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 32 MP. Dispone de una batería de 5.450 mAh compatible con carga rápida de 66W por cable y 50W de forma inalámbrica, corriendo sobre el sistema MagicOS 8 con conectividad 5G y Wi-Fi 7.

La fluidez de la pantalla AMOLED a 120 Hz impulsa la experiencia de uso en el Honor Magic 6. Honor

Honor 600 Pro

El Honor 600 Pro combina elegancia y fuerza bruta en un chasis de apenas 7,8 mm de grosor y 200 gramos de peso. Integra el potente chip Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB de memoria. Su pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas alcanza un deslumbrante brillo pico de 8.000 nits con frecuencia de 120 Hz.

Resalta por su batería masiva de 7.000 mAh con carga veloz de 80 W e inalámbrica de 50 W. El sistema de tres cámaras traseras incluye un sensor principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 12 MP con macro y telefoto de 50 MP con zoom óptico 3.5x, junto a una frontal de 50 MP impulsada por MagicOS 10 y protecciones IP68 e IP69K.

Con 7.000 mAh de batería, el Honor 600 Pro ofrece una autonomía insuperable en un cuerpo delgado. Honor

Honor X80i

En el terreno de la gama media equilibrada, el Honor X80i destaca por su pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución 1.5K (2.600 x 1.200 píxeles), 120 Hz de tasa de refresco y hasta 6.500 nits de brillo. Su perfil estilizado de 7,34 mm alberga una destacada batería de 7.000 mAh.

Funciona mediante el procesador MediaTek Dimensity 6500 de 6 nm con versiones de 8 GB o 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. En fotografía aporta un sensor de 50 MP optimizado para tomas nocturnas bajo la capa MagicOS 10 basada en Android 16.

El Honor X80i demuestra que los smartphones de gama media pueden ofrecer pantallas de 6.500 nits. Honor

Honor Robot Phone

La innovación más vanguardista llega con el Honor Robot Phone, un terminal con panel OLED LTPO de 6,31 pulgadas y cristal Giant Rhinoceros Glass. Integra el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el coprocesador de imagen Honor H1, hasta 16 GB de RAM, 1 TB de memoria interna y una batería de silicio-carbono de 7.060 mAh con carga ultra rápida de 120 W.

Su gran atractivo radica en el brazo robótico articulado de titanio con cuatro grados de libertad que soporta la cámara principal 'Robot' de 200 MP con OIS. El conjunto se completa con un telefoto de 200 MP, gran angular de 50 MP y cámara frontal de 50 MP, ofreciendo modos de grabación FPV y perfiles cinematográficos desarrollados en colaboración con ARRI.

El brazo robótico de titanio en el Honor Robot Phone redefine la estabilización fotográfica móvil. Honor

Un futuro móvil marcado por la versatilidad

La evolución de la telefonía demuestra que la potencia, la inteligencia artificial y las baterías de extensa duración conviven en armonía. La variedad de este catálogo garantiza soluciones a la medida de cada usuario.