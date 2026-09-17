Windows 11 cambia una de sus funciones más antiguas: así será el nuevo cursor de Microsoft

Microsoft mostró por primera vez una imagen oficial en la que aparece lo que podría convertirse en el nuevo cursor de Windows 11 , uno de los elementos más tradicionales del sistema operativo. El cambio todavía no fue confirmado como definitivo, pero la aparición dentro de una compilación experimental refuerza los rumores que circulan desde hace meses.

La imagen fue publicada el 8 de septiembre en una compilación experimental disponible en GitHub y descubierta por Windows Latest. Microsoft utilizó la captura para mostrar una función diferente, relacionada con la nueva tarjeta emergente “Reanudar”, pero dejó al descubierto un puntero que presenta diferencias evidentes respecto de la flecha tradicional.

El nuevo puntero presenta una forma más ancha y simétrica que el cursor clásico de Windows . Uno de los cambios más visibles está en la desaparición de la característica cola fina que se extiende hacia la parte inferior de la flecha y que forma parte de la identidad visual del sistema desde hace décadas.

El nuevo cursor de Windows 11 presenta bordes curvados y proporciones diferentes respecto de la flecha tradicional.

También incorpora bordes más curvados, especialmente en la zona inferior izquierda, mientras que sus proporciones generales son más compactas. El resultado es una figura con un aspecto más geométrico y limpio, que parece buscar una mayor integración con el lenguaje visual de Windows 11.

La propuesta encaja con Fluent, el sistema de diseño utilizado por Microsoft para modernizar progresivamente la interfaz. En caso de convertirse en el cursor definitivo, la modificación no alteraría su función, pero sí permitiría que este elemento visual tenga una estética más coherente con los menús, ventanas y otras partes renovadas del sistema.

Windows 11 podría incorporar próximamente este cursor para completar la renovación visual de distintos elementos del sistema. Microsoft

Un ícono de Microsoft alimenta los rumores

El hallazgo cobra mayor relevancia por otro detalle. Dentro del repositorio público Fluent UI System Icons de Microsoft existe un ícono denominado “Cursor” que presenta una forma notablemente similar a la que aparece en la captura oficial.

En particular, la versión de 32 píxeles en su variante “light” tiene proporciones cercanas a las del puntero mostrado por Microsoft. El diseño presenta un borde izquierdo más recto y un cuerpo más compacto y geométrico.

Sin embargo, este elemento no alcanza para confirmar que Microsoft haya decidido utilizarlo como cursor oficial. La documentación para desarrolladores todavía identifica “Arrow” como el puntero estándar, mientras que Windows App SDK mantiene esa referencia para la flecha convencional.

Aun así, el descubrimiento demuestra que Microsoft ya dispone dentro de su propio lenguaje de diseño de un recurso visual que coincide con buena parte de las características del supuesto nuevo cursor.

Microsoft prepara cambios estéticos para Windows 11, y el cursor sería uno de los próximos elementos renovados. Microsoft

El último gran elemento pendiente de renovación

La posible modificación también tiene sentido dentro del proceso de transformación visual que Microsoft lleva adelante con Windows 11. Durante los últimos años, distintos componentes heredados fueron adaptados a una estética más moderna, incluyendo Configuración, cuadros de diálogo y diferentes sectores del Explorador de archivos.

Incluso el sistema incorporó un indicador de mouse renovado que permite localizar con mayor facilidad la posición del cursor al presionar la tecla Ctrl. Sin embargo, la geometría de la flecha principal prácticamente permaneció intacta.

Hasta ahora, los usuarios podían modificar aspectos como el tamaño, el color o los esquemas disponibles, pero no la forma básica del puntero. Por eso, un rediseño completo representaría uno de los cambios visuales más particulares dentro de la evolución de Windows.

Windows 11 mostró accidentalmente un posible nuevo cursor dentro de una compilación experimental publicada recientemente por Microsoft. Imagen generada con IA

Cuándo podría llegar el nuevo cursor

Por el momento, Microsoft no confirmó oficialmente ni la fecha ni la versión de Windows 11 que incorporaría este diseño. Todo indica que, si continúa su desarrollo, primero podría aparecer en futuras compilaciones experimentales antes de llegar eventualmente a una versión estable.

El rumor tampoco surgió con esta imagen. En junio, el periodista especializado Zac Bowden había señalado que Microsoft estaba probando internamente un nuevo diseño de cursor para Windows 11.

La compañía continúa así con su proceso de modernización de la interfaz, mientras el cursor permanece como uno de los últimos elementos claramente asociados con las versiones anteriores del sistema. Si finalmente Microsoft decide implementar esta nueva flecha, será un cambio pequeño en apariencia, pero significativo para uno de los componentes que los usuarios ven cada vez que utilizan Windows.