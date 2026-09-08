Microsoft confirmó un fallo gorsero en Windows 11 y reveló quiénes son los afectados por la actualización

Las actualizaciones de Windows 11 suelen incorporar nuevas funciones, correcciones y mejoras de seguridad, aunque en algunas ocasiones también pueden generar problemas inesperados. Eso es precisamente lo que ocurrió con la actualización KB5120998, publicada el 27 de agosto de 2026.

Microsoft reconoció que este parche es responsable de los inconvenientes que numerosos usuarios comenzaron a experimentar con el cursor del mouse . El problema afecta principalmente a determinadas instalaciones configuradas en idiomas distintos al inglés y provoca que Windows no pueda cargar correctamente las preferencias elegidas para el puntero.

La actualización llevó las compilaciones a 26100.9168 en Windows 11 24H2 y 26200.9168 en la versión 25H2. El paquete también incorporó funciones esperadas por los usuarios, como la posibilidad de colocar la barra de tareas en los laterales o en la parte superior, un menú Inicio que podrá redimensionarse y la eliminación de los resultados de Bing de las búsquedas locales. Sin embargo, entre esas novedades apareció un inconveniente que afecta directamente una de las herramientas más utilizadas del sistema.

Microsoft explicó en un documento de soporte que el error se origina en determinados componentes de código empleados en instalaciones de Windows que utilizan configuraciones no inglesas.

La actualización llevó las compilaciones a 26100.9168 en Windows 11 24H2 y 26200.9168 en la versión 25H2.

En esos equipos, los ajustes de personalización del cursor no llegan a cargarse correctamente. Como consecuencia, el sistema utiliza un valor predeterminado y descarta las modificaciones realizadas por el usuario. Esto significa que cambiar el tamaño, el color o el estilo del puntero desde las opciones de Windows no permite solucionar el inconveniente.

El problema podría alcanzar incluso a usuarios que tengan Windows configurado originalmente en inglés, pero que posteriormente hayan añadido un segundo idioma o una distribución de teclado adicional. Además, como el despliegue de KB5120998 se está realizando de manera gradual, no todos los equipos necesariamente presentan el error.

La explicación de Microsoft permite entender por qué algunas modificaciones aparentemente se aplican durante unos segundos, pero vuelven al estado anterior después de reiniciar o cambiar de configuración.

El problema podría alcanzar incluso a usuarios que tengan Windows configurado originalmente en inglés. Imagen generada con IA

Un cursor invertido, demasiado grande o directamente congelado

Los reportes de los usuarios muestran que el fallo puede manifestarse de diferentes maneras. Algunos aseguran que el cursor queda atrapado en el diseño clásico, mientras que otros indican que cambia de blanco a negro, aumenta de tamaño de manera incorrecta o directamente deja de responder.

También aparecen casos en los que el sistema parece ignorar por completo las preferencias seleccionadas. Reiniciar el equipo, reinstalar controladores gráficos o incluso desconectar y volver a conectar el mouse tampoco habría solucionado el problema en determinadas máquinas.

A este inconveniente se suma otro comportamiento que algunos usuarios comenzaron a relacionar temporalmente con KB5120998: el fondo de escritorio podría restablecerse después de cada reinicio o desaparecer hasta que sea configurado nuevamente. Por ahora, Microsoft no confirmó oficialmente que este segundo problema sea consecuencia de la actualización, por lo que ambos errores no deberían considerarse necesariamente vinculados.

Por el momento no se han generado pantallas azules ni fallos generalizados de arranque asociados a KB5120998. shutterstock

Microsoft prepara una solución y también reconoce otro fallo

La compañía también confirmó una segunda incidencia que afecta a determinados equipos con procesadores ARM. En estos dispositivos, aplicaciones como Teams y el nuevo Outlook para Windows podrían presentar problemas al iniciarse o cerrarse inesperadamente después de las actualizaciones recientes.

Microsoft indicó que esta avería será solucionada mediante una próxima actualización de seguridad. El calendario habitual apunta al Patch Tuesday del 8 de septiembre de 2026, aunque la compañía no ha establecido esa misma fecha como confirmación oficial para resolver el problema del cursor.

Mientras tanto, algunos usuarios han encontrado una alternativa: desinstalar KB5120998 desde el historial de Windows Update. Esta medida podría permitir recuperar la personalización del puntero, aunque implica retirar temporalmente las mejoras y correcciones incluidas en el parche.

El episodio representa un nuevo tropiezo para Microsoft después de una tendencia favorable en la estabilidad de las actualizaciones de Windows 11. Estimaciones del sector habían señalado una reducción de hasta el 70% en las incidencias reportadas respecto del año anterior.