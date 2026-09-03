La carpeta de Windows que nunca tenés que borrar: para qué sirve y por qué es importante mantenerla

Una carpeta que puede aparecer en el disco principal de Windows sin que el usuario la haya creado genera dudas entre quienes buscan liberar espacio. Se trata de inetpub , un directorio relacionado con los servicios web de Microsoft que puede cumplir una función importante dentro del sistema y que, por eso, no conviene eliminar de manera manual.

Su presencia puede resultar extraña, especialmente porque algunos usuarios aseguran encontrarla después de una actualización incluso sin haber instalado o utilizado servidores web. Sin embargo, que una carpeta parezca vacía o innecesaria no significa que pueda borrarse sin consecuencias .

Inetpub está históricamente asociada a Internet Information Services (IIS) , la plataforma de Microsoft utilizada para alojar páginas web, aplicaciones y distintos servicios dentro de equipos con Windows . Tradicionalmente, este directorio almacena contenidos de sitios web y registros relacionados con el funcionamiento de IIS.

La carpeta inetpub de Windows está relacionada con servicios web de Microsoft y no conviene eliminarla manualmente.

Lo llamativo es que actualmente puede aparecer en computadoras donde el usuario nunca instaló ni activó este servicio. Esto responde a cambios introducidos por Windows, que puede crear el directorio automáticamente como parte de determinadas actualizaciones y mecanismos preventivos.

En estos casos, inetpub puede permanecer prácticamente vacío y no representa una carga significativa para el equipo. Su creación se realiza además bajo la cuenta SYSTEM, que cuenta con permisos elevados y está destinada a proteger determinados elementos del sistema operativo.

Por eso, encontrarla en el disco C: no debería interpretarse como una señal de que existe un virus o algún programa desconocido funcionando en segundo plano.

Windows utiliza la carpeta inetpub para determinadas funciones internas, aunque muchos usuarios nunca hayan instalado servidores web. Imagen generada por la IA

Por qué no conviene eliminarla

La principal recomendación es sencilla: si inetpub apareció en Windows después de una actualización, lo mejor es dejarla donde está.

Aunque su eliminación normalmente no provoca un fallo visible e inmediato, hacerlo puede generar inconvenientes si el sistema necesita posteriormente acceder a esa ubicación o configurar componentes relacionados con IIS.

Además, la carpeta no consume una cantidad relevante de espacio ni afecta de manera significativa el rendimiento dela PC. Por lo tanto, eliminarla con el objetivo de liberar almacenamiento ofrece muy poco beneficio y puede introducir problemas innecesarios.

La situación sirve como recordatorio de una regla básica para cualquier usuario de Windows: no todas las carpetas que aparecen en el disco principal están destinadas a ser eliminadas. Algunas cumplen funciones internas que no son evidentes durante el uso cotidiano.

Windows utiliza la carpeta inetpub para determinadas funciones internas, aunque muchos usuarios nunca hayan instalado servidores web. Shutterstock

Qué hacer si ya se borró inetpub

Si un usuario eliminó la carpeta por error, no necesariamente significa que Windows haya quedado inutilizado. En la mayoría de los casos, el equipo puede continuar funcionando con normalidad.

Sin embargo, si se quiere restaurar su estructura, una alternativa consiste en recurrir a las propias herramientas del sistema. Para hacerlo, se puede ingresar al Panel de control, acceder a Programas y características y seleccionar Activar o desactivar las características de Windows.

Desde allí es posible comprobar la configuración de Internet Information Services (IIS) y, si corresponde, activar sus componentes para que Windows vuelva a generar los directorios necesarios.

La recomendación, en cualquier caso, es evitar borrar manualmente archivos o carpetas del sistema sin conocer previamente su función. Si el objetivo es liberar espacio, existen herramientas específicas de Windows que permiten detectar archivos temporales y otros elementos que sí pueden eliminarse de forma segura.

Eliminar esta carpeta de Windows libera muy poco espacio y podría generar inconvenientes con componentes del sistema. Imagen generada por la IA

Una carpeta que conviene dejar en paz

El caso de inetpub demuestra que una carpeta aparentemente inútil puede formar parte de la arquitectura interna de Windows. Su presencia puede estar relacionada con la compatibilidad, futuras configuraciones de servicios y mecanismos propios del sistema. Por eso, no es necesario preocuparse si aparece en el disco ni intentar eliminarla para mejorar el rendimiento. Su impacto en el almacenamiento es mínimo y mantenerla evita posibles inconvenientes posteriores.

En definitiva, antes de borrar cualquier elemento desconocido del disco C:, lo más recomendable es investigar para qué sirve. En Windows, una carpeta que parece prescindible puede tener una función mucho más importante de la que aparenta.