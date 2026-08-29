Windows 11 actualiza el menú del clic derecho: qué cambia y cómo se puede personalizar

Microsoft comenzó a introducir una actualización del menú contextual de Windows 11 , una de las funciones que más utilizan los usuarios al trabajar con archivos y carpetas. La actualización apunta a resolver uno de los reclamos más frecuentes del sistema operativo: la lentitud que, en determinadas situaciones, podía aparecer al hacer clic derecho .

La compañía también aprovechó este cambio para incorporar nuevas opciones de personalización . El objetivo es que cada persona pueda decidir qué comandos aparecen en el menú principal y cuáles quedan dentro de submenús.

Uno de los principales cambios está relacionado con el rendimiento. Microsoft trabajó sobre distintos problemas que podrían provocar retrasos, bloqueos o respuestas poco fluidas al abrir el menú contextual.

Windows 11 incorpora nuevas opciones para personalizar los comandos que aparecen al hacer clic derecho sobre archivos.

Los ingenieros analizaron los procesos que intervienen en el funcionamiento del Explorador de archivos y detectaron distintos cuellos de botella. Entre ellos se encontraban las extensiones incorporadas por aplicaciones de terceros, que podrían aumentar la cantidad de opciones disponibles y afectar los tiempos de respuesta.

Con la nueva actualización, la intención es que el menú aparezca prácticamente de inmediato después de hacer clic derecho. La modificación puede parecer menor, pero tiene impacto directo en las tareas cotidianas, especialmente para quienes trabajan habitualmente con archivos, carpetas y documentos.

La renovación también busca reducir situaciones como bloqueos inesperados al intentar cambiar el nombre de un archivo o problemas de rendimiento relacionados con el Explorador de archivos.

Windows 11 permite reorganizar funciones como Cortar, Copiar, Pegar, Renombrar, Eliminar y Compartir dentro del menú. Imagen generada por la IA

Windows 11 permite personalizar el clic derecho

Más allá de las mejoras de rendimiento, una de las novedades más interesantes es la posibilidad de modificar el contenido del menú contextual.

En la parte inferior aparece la opción “Personalizar menú”, que dirige al usuario hacia una nueva sección dentro de la configuración de Windows 11. Desde allí se pueden seleccionar los comandos que se quieren mantener visibles y aquellos que se prefieren trasladar a submenús.

Esto permite adaptar el menú a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, es posible decidir si funciones como “Enviar a” o “Crear acceso directo” aparecen directamente, mientras que también se pueden incorporar comandos adicionales como “Imprimir”.

La propuesta resulta especialmente útil para quienes utilizan determinadas funciones con frecuencia y prefieren evitar tener que buscarlas entre diferentes opciones.

Windows 11 busca reducir las demoras del menú contextual provocadas por extensiones y aplicaciones externas instaladas. Shutterstock

Una nueva organización para las funciones más usadas

Otro de los cambios importantes está en la forma en que se presentan las acciones principales. Windows 11 permite mostrar comandos como Cortar, Copiar, Pegar, Renombrar, Eliminar y Compartir directamente en formato de lista.

De esta manera, el usuario puede dejar atrás la disposición basada exclusivamente en una fila de iconos que caracterizó al menú contextual de Windows 11 desde su lanzamiento.

La actualización también ofrece la posibilidad de modificar la ubicación de determinadas funciones. Propiedades, por ejemplo, puede trasladarse hacia el final del menú, una disposición que puede resultar familiar para quienes vienen utilizando Windows 10.

La idea general es sencilla: las acciones que se utilizan con mayor frecuencia deben estar a mano, mientras que las funciones menos habituales pueden quedar agrupadas dentro de submenús.

Windows 11 apuesta por un menú de clic derecho más rápido, ordenado y adaptable a cada usuario. Shutterstock

Una actualización pensada para el uso diario

El nuevo menú contextual representa una de esas modificaciones de Windows 11 que, aunque no cambian por completo la experiencia, pueden tener un impacto importante en el uso cotidiano.

Microsoft busca combinar dos aspectos que durante años generaron críticas: el rendimiento y la personalización. Por un lado, pretende reducir las demoras asociadas al menú del clic derecho; por otro, ofrece más control sobre las funciones que aparecen en pantalla.

El resultado es un menú más flexible y ordenado, pensado para adaptarse a los hábitos de cada usuario. Las acciones principales pueden permanecer visibles, mientras que aquellas que se utilizan con menor frecuencia dejan de ocupar espacio innecesariamente.

En definitiva, la renovación apunta a corregir una de las interacciones más frecuentes de Windows 11. Si las mejoras de rendimiento funcionan como promete Microsoft, el cambio puede pasar inadvertido para muchos usuarios precisamente por una buena razón: hacer que una tarea cotidiana simplemente deje de resultar molesta.