Pendlo: la plataforma suiza que aviva el debate sobre el control de pasajes

El sistema de transporte público de Europa central suma una herramienta digital participativa que genera debate entre los usuarios habituales y las empresas prestatarias del servicio. A través de Pendlo , la aplicación colaborativa permite que los pasajeros informen sobre revisiones de billetes en vivo, demoras y condiciones generales dentro de la red ferroviaria en Suiza .

La herramienta recopila datos de manera descentralizada mediante avisos ingresados por los propios viajeros durante sus trayectos cotidianos. Este mecanismo de intercambio inmediato busca brindar previsibilidad ante demoras e inconvenientes, al tiempo que habilita discusiones sobre los costos de los pasajes y el alcance de las inspecciones.

El software procesa alertas instantáneas sobre la presencia activa de inspectores de boletos en estaciones y formaciones específicas . Asimismo, la interfaz recopila información acerca de cancelaciones imprevistas, fallas técnicas en infraestructura y problemas en servicios sanitarios a bordo.

La base de datos se nutre de la colaboración activa de la comunidad de pasajeros. Cada persona comparte su ubicación o avisa sobre situaciones particulares para advertir a otros usuarios que circulan por el mismo trayecto ferroviario.

Las asociaciones de pasajeros formales y las empresas operadoras de transporte cuestionaron el funcionamiento del servicio digital. Los críticos sostienen que la difusión de advertencias sobre controles facilita la evasión de tarifas y perjudica el financiamiento general del sistema.

Las autoridades del sector explican que la falta de pago en los pasajes genera pérdidas económicas que luego impactan en la suba de boletos generales. De este modo, el perjuicio económico recae de manera directa sobre los usuarios que abonan sus pasajes de forma regular.

La aplicación Pendlo recopila avisos de pasajeros sobre revisiones de boletos en las líneas ferroviarias. Shutterstock

Participación ciudadana y debate sobre tarifas de transporte

Más allá de los reclamos oficiales, defensores de los derechos digitales destacan el valor cívico de la iniciativa como un mecanismo de contrapeso ciudadano. La recopilación abierta de datos visibiliza el malestar social frente al costo del servicio y cuestiona la intensidad del accionar de la vigilancia privada en los andenes.

La plataforma funciona así como un espacio de organización colectiva que expone problemas cotidianos de infraestructura, como coches colapsados o demoras crónicas. Esta dinámica participativa impulsa una discusión constructiva sobre la calidad de las prestaciones y la proporcionalidad de los controles frente al precio que abona la población.

El rol de la seguridad y el control policial en las estaciones

Los operadores ferroviarios emplean personal de vigilancia propio y cuadrillas de fiscalización para verificar los títulos de viaje. Por su parte, las fuerzas de seguridad y control estatales, como las policías cantonales, no participan en tareas rutinarias de revisión de pasajes.

Los controles de inspectores buscan asegurar el cumplimiento de las normas en toda la red. Shutterstock

La intervención policial en los andenes se limita a situaciones excepcionales de conflicto. Los agentes acuden únicamente cuando un viajero se niega a cooperar, carece de identificación ante una infracción o protagoniza episodios de agresión a bordo.