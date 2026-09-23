¿Por qué Francia, cuna del laicismo, recibe con tanto entusiasmo al papa León XIV?

Francia prepara con un inesperado entusiasmo la visita del papa León XIV del 25 al 28 de septiembre. ¿De dónde viene ese fervor en un país considerado la cuna del laicismo moderno? El cambio de actitud de las generaciones más jóvenes se perfila como uno de los principales motivos.

Los 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años que abarrotarán el estadio nacional, el Stade de France de Saint-Denis; la capacidad hotelera desbordada en ciudades que el pontífice visitará, como Metz, y una cobertura mediática masiva demuestran que la llegada de León XIV supera ya todas las expectativas, a pesar del contexto histórico y social francés.

Desde que en 1905 se promulgó la Ley de separación de las Iglesias y del Estado , Francia instauró la libertad de conciencia y dejó de financiar cualquier tipo de culto. Su idea era la de privatizar la práctica de los credos para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

Esa norma contribuyó a que los franceses se distanciasen de las religiones: algo más de la mitad de los franceses se declaran no creyentes. Respecto al catolicismo , un sondeo de finales de 2025 situaba en un 26 % a los franceses que acudían a misa algunas veces al año, frente al 68 % registrado en 1961.

"El hecho de que Francia sea un Estado que promueve y defiende la laicidad no significa que los franceses no sean religiosos", subrayó el Elíseo, que no ve contradicción entre el entusiasmo que despierta en Francia la visita de León XIV y el principio de laicidad que rige la República.

En ese contexto de relativa secularización en Francia, el fervor por ver al Sumo Pontífice puede sorprender. "Se explica, por un lado, por la popularidad del papa, algo que va más allá del propio catolicismo; es más consensual que sus antecesores", explicó a EFE el sociólogo Olivier Roy, profesor en el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia.

El Papa León XIV visitará Francia y se verá con jóvenes. Foto Efe EFE

Pero sobre todo, añadió, está la brecha generacional. "Los jóvenes son mucho menos laicos, en el sentido ideológico del término, que las generaciones anteriores. Entre ellos existe una mayor tolerancia religiosa", sostuvo Roy, quien puso como ejemplo la condena entre los estudiantes a la prohibición del uso del velo islámico en las aulas.

Para este especialista en estudios islámicos, la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) es "la generación de la espiritualidad".

"Cuestiones espiriturales"

"No es la del dinero ni la del éxito, ni tiene que ver con la 'start-up nation' o conceptos similares, más propios de la generación anterior. A la generación Z todo eso le da igual; prefieren trabajar lo justo, disfrutar de la vida. Por eso están mucho más abiertos a las cuestiones espirituales", indicó.

Una espiritualidad que en Francia se hace visible hoy en día en la religión musulmana, en detrimento de la católica, según Roy.

Contrariamente a la mitad del siglo XX, cuando predominaba el catolicismo, "la piedad musulmana es hoy visible en el día a día, a través del ramadán, la oración o el velo. Por eso, los jóvenes están acostumbrados a convivir con compañeros que no ocultan sus creencias", agregó.

Reflejo de esa diversidad será el encuentro interreligioso que el papa protagonizará en Metz el lunes 28 con seis representantes de otras religiones.

Aborto y eutanasia en Francia

León XIV inicia su gira en Francia con un lema, 'Pour que le monde ait la vie' ('Para que el mundo tenga vida', una expresión extraída del Evangelio de San Juan), especialmente simbólico en un país que tiene consagrado el derecho a interrumpir el embarazo en la Constitución y que acaba de aprobar la ley de la eutanasia.

A pesar de ello, el profesor del Instituto Universitario Europeo estimó que León XIV evitará cualquier tipo de confrontación directa.

"No va a decir que hace falta una ley que prohíba el aborto. Hablará de la vida en general. Con la ley de la eutanasia, lo mismo. La Iglesia está firmemente en contra, pero él va a tener cuidado de no atacar de frente el terreno de las leyes", pronosticó. Antonio Torres del Cerro, Efe