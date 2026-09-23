Jeep registra la entrega del primer Avenger en Brasil

Jeep marcó un nuevo hito en su historia en Brasil con la entrega del primer Avenger . Y fue a un cliente muy especial, que ya lleva la marca Jeep en la sangre. Lucas Valente, de 36 años, recibió las llaves del Jeep Avenger y ahora puede disfrutar de este SUV que llega para reforzar el portafolio de la marca en el país, combinando tecnología, robustez y el ADN aventurero que caracteriza a Jeep.

La relación de Lucas con la marca no es reciente. Todo comenzó hace unos 20 años, cuando su padre adquirió un Jeep Cherokee Sport a principios de la década de 2000. Desde entonces, su entusiasmo por la marca no ha hecho más que crecer: a lo largo de su vida adulta, Lucas ha tenido prácticamente toda la gama de SUV de Jeep (Renegade, Compass y Commander) antes de llegar al Avenger.

"He tenido prácticamente todos los modelos de Jeep . Sentimos un gran apego y cariño por la marca", dijo Lucas durante la entrega de su nuevo vehículo.

Para Lucas, elegir el Avenger fue el resultado de una fórmula que pocos competidores pueden igualar: un precio asequible combinado con características tecnológicas antes exclusivas de categorías superiores. Entre las características más destacadas mencionadas por el nuevo propietario se encuentran el control de crucero adaptativo y los faros Matrix, tecnologías poco comunes en este segmento del mercado brasileño.

"El mercado actual es muy competitivo, y el Avenger, dentro de su rango de precio, ofrece características propias de coches más caros. Combinar eso con la robustez y los acabados que ofrece un Jeep fue fundamental para mi decisión de compra", afirmó.

Según Lucas, no es posible señalar una sola tecnología como el factor diferenciador decisivo, sino más bien el conjunto de soluciones que hacen del Avenger un producto único en su categoría. "Lo que Jeep ofrece hoy es excelente para el mercado brasileño", resumió.

El espíritu Jeep en la vida cotidiana

Aunque la marca se asocia históricamente con aventuras todoterreno, Lucas subraya que la verdadera prueba de resistencia del Avenger se da en la vida urbana cotidiana. Al preguntarle sobre su próxima aventura con el nuevo vehículo, fue directo: «Con mi Avenger, la aventura será la vida diaria: el tráfico de São Paulo, esta locura que es vivir en São Paulo, horas al volante con la comodidad y la calidad que ofrece un Jeep».

La declaración resume a la perfección el posicionamiento del Avenger en el mercado brasileño: un SUV diseñado para afrontar los retos de la vida urbana sin sacrificar la robustez y la tecnología que han consolidado la reputación de Jeep entre los consumidores más exigentes. Otro aspecto muy importante en la elección de Lucas es que el Jeep Avenger también está exento del programa de restricciones de conducción en São Paulo, ya que todas sus versiones cuentan con un motor híbrido MHEV de 12 V, lo que significa que puede usar su Jeep Avenger todos los días, a cualquier hora.