Toyota Yaris Cross presenta una rebaja que mejora su accesibilidad y posicionamiento en el mercado

Con el nuevo Toyota Yaris Cross el camino no acaba cuando se conduce porque invita a ir más lejos de lo que uno puede llegar a imaginar. Bajo el lema “Preparado para ir más lejos” , Toyota España presenta una campaña que muestra al Yaris Cross como un B-SUV preparado para descubrir aventuras y ser el compañero perfecto.

La campaña parte de una idea sencilla: “Cuando sigues las señales que se cruzan en tu camino, tu universo entero se transforma”. El nuevo Toyota Yaris Cross invita así a salir de la rutina y descubrir nuevas experiencias, tanto en los desplazamientos del día a día como en viajes más largos.

Un diseño renovado para seguir siendo referencia

Su imagen frontal rediseñada más moderna y sofisticada, con cuatro acabados y la tecnología Hybrid 130 de quinta generación hacen que sea el compañero perfecto para no bajarse nunca.

En este contexto, Toyota Yaris Cross es un vehículo que hace soñar con recorrer cada camino manteniendo un carácter urbano con 130 CV de potencia y un consumo de 4,5 - 5.0/100 km WLTP, que lo convierte en una de las propuestas más equilibradas y atractivas de su segmento.

Toyota Yaris Cross está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de España y ahora presenta una rebaja que mejora su accesibilidad y posicionamiento en el mercado, desde 27.050 € en el acabado Advance, o por 150€/mes, en 48 cuotas con una entrada de 9.088,95€ y una última cuota de 16.400,66€ con Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimientos.

Información nuevo Toyota Yaris Cross

¿Qué motor tiene?

Toyota Yaris Cross Hybrid incorpora la tecnología híbrida de quinta generación Hybrid 130, con 130 CV de potencia.

¿Cuánto consume Toyota Yaris Cross Hybrid?

Registra un consumo homologado de 4,5 y 5,0 l/100 km WLTP*

¿Qué acabados tiene el nuevo Toyota Yaris Cross?

La gama está formada por cuatro acabados: Business, Active, Style y GR SPORT.