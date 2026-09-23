Por qué la visita del Papa puede complicar a la AFA y a Independiente Rivadavia

Hace unos días se confirmó la agenda completa del papa León XIV y esto afecta con la planificación de la AFA para jugar una final que ya viene de una postergación.

Independiente Rivadavia y Estudiantes Lp juegan esta final porque uno ganó la Copa Argentina 2025 y el otro el trofeo de campeones.

La final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes (LP) vuelve a quedar envuelta en una situación inesperada. Después de haber sido suspendida en julio, por los posibles festejos de la Selección argentina en el Mundial 2026, la definición fue reprogramada por la AFA para el miércoles 11 de noviembre, pero la reciente confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina podría obligar a modificar nuevamente los planes.

El problema está directamente relacionado con Córdoba, la sede que había sido elegida para disputar la final. El Papa estará en esa provincia el martes 10 de noviembre, donde tiene prevista una misa en la Escuela de Aviación Militar y distintas actividades durante la jornada. Al día siguiente, el miércoles 11, continuará su agenda en Buenos Aires y luego viajará hacia Luján, antes de partir rumbo a Lima. Por tema de logística y seguridad, algo que actualmente está en estudio, podría cancelarse la sede para la final.

La coincidencia genera un interrogante importante alrededor de la final que deben jugar la Lepra y el Pincha. El operativo de seguridad previsto para la visita de León XIV tendrá una magnitud especial y contempla actividades en distintas ciudades, entre ellas Córdoba y Luján. El Gobierno nacional confirmó oficialmente que la visita se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Matías Fernández junto a Alex Arce CSIR Por ahora, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene anotada la Supercopa Argentina para el 11 de noviembre, pero el estadio y el horario figuran todavía como "a designar". Es decir, no existe una confirmación oficial de que la definición vaya a disputarse finalmente en Córdoba.

Una final que ya tuvo que ser suspendida No es la primera vez que esta definición sufre un cambio de planes. La final entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata debía disputarse originalmente en Córdoba, en el estado de Belgrano, en julio, pero fue suspendida apenas tres días antes del encuentro por decisión de la AFA. En aquel momento, ambos clubes ya habían iniciado la organización del viaje de sus hinchas y la venta de entradas había comenzado.