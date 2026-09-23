La fuerte sentencia del presidente de Vélez tras el fallo favorable a Boca: "Es inentendible y vergonzoso"

Fabián Berlanga apuntó contra el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de que rechazara el reclamo de Vélez por la polémica ante Boca en Copa Argentina.

Berlanga apuntó contra el fallo del Tribunal de disciplina por rechazar el reclamo de Vélez.

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la AFA falló a favor de Boca Juniors tras la polémica por "alineación indebida" en los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez Sarsfield. El equipo del Vasco Arruabarrena mantuvo la clasificación a semifinales, aunque deberá pagar una multa económica por la infracción reglamentaria.

Desde Liniers, donde había reclamado la clasificación, no quedaron conformes con esta resolución y tienen decidido recurrir a instancias superiores. Incluso piensan pedir que se suspenda el torneo, aunque desde la casa madre del fútbol argentino ya les advirtieron que pueden ser desafiliados si recurren a la Justicia.

Fabián Berlanga apuntó contra el fallo del Tribunal de Disciplina La AFA rechazó el reclamo de Vélez de que le den la clasificación. Fotobaires Este miércoles, a menos de 24 horas de conocerse el dictamen, Fabián Berlanga apuntó contra el Tribunal: "El argumento del fallo es vergonzoso porque Ángel Romero podría haber sido amonestado o expulsado desde el banco. A Boca lo declararon culpable, pero redimible con multa. Es inentendible y vergonzoso", sostuvo esta tarde en diálogo con DSports Radio.

"El técnico de Boca tuvo la posibilidad de elegir entre seis extranjeros cuando debieron haber sido cinco, eso ya es una ventaja. Hay inclusión indebida, no hay que darle vueltas", insistió el presidente del Fortín, dejando en claro su indignación con lo decidido por las autoridades competentes.