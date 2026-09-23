Un DT de Primera División renunció a su club: ya son 7 en el Clausura y ¡25 en todo 2026!

Pese a todas las oportunidades que da la Liga Profesional de Fútbol, la picadora de carne no se detiene con los entrenadores.

No alcanza que 16 equipos de 30 puedan meterse en playoffs dos veces al año para quedar a 4 partidos de un título, que 12 clasifiquen a copas internacionales y solo 2 pierdan la categoría. Pese a todas las oportunidades que da la Liga Profesional de Fútbol, la picadora de carne no se detiene nunca con los directores técnicos.

Ya sea por decisión de los clubes o de los propios entrenadores, 12 cuerpos técnicos dejaron su cargo durante el transcurso del Torneo Apertura, otros 6 tras la finalización del mismo y, con una nueva renuncia que se produjo en las última horas, ya son 7 en lo que va del Clausura, lo que da un total de 25 salidas en todo el 2026, solo en Primera División.

Diego Dabove presentó su renuncia y dejó de ser DT de Tigre Dabove renunció a Tigre tras la derrota ante Vélez, la tercera de manera consecutiva. Fotobaires Este miércoles por la tarde, a menos de 48 horas de la derrota del lunes frente a Vélez, Diego Dabove se reunió con la dirigencia de Tigre y optó por dar un paso al costado luego de lo que fue su tercera caída de manera consecutiva y quedar muy comprometido en la tabla de posiciones.

El DT de 53 años había llegado al cuadro de Victoria en enero de 2025 y dirigió un total de 77 partidos, con un balance de 29 ganados, 16 empatados y 23 perdidos. En este 2026, el Matador no clasificó a playoffs en el Apertura, tampoco lo estaba logrando en el Clausura, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina y en octavos de la Sudamericana. Además, va 21° en la Tabla Anual, a 9 puntos de los puestos de copas con 18 unidades en juego.