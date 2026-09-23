Un DT de Primera División renunció a su club: ya son 7 en el Clausura y ¡25 en todo 2026!
Pese a todas las oportunidades que da la Liga Profesional de Fútbol, la picadora de carne no se detiene con los entrenadores.
No alcanza que 16 equipos de 30 puedan meterse en playoffs dos veces al año para quedar a 4 partidos de un título, que 12 clasifiquen a copas internacionales y solo 2 pierdan la categoría. Pese a todas las oportunidades que da la Liga Profesional de Fútbol, la picadora de carne no se detiene nunca con los directores técnicos.
Ya sea por decisión de los clubes o de los propios entrenadores, 12 cuerpos técnicos dejaron su cargo durante el transcurso del Torneo Apertura, otros 6 tras la finalización del mismo y, con una nueva renuncia que se produjo en las última horas, ya son 7 en lo que va del Clausura, lo que da un total de 25 salidas en todo el 2026, solo en Primera División.
Diego Dabove presentó su renuncia y dejó de ser DT de Tigre
Este miércoles por la tarde, a menos de 48 horas de la derrota del lunes frente a Vélez, Diego Dabove se reunió con la dirigencia de Tigre y optó por dar un paso al costado luego de lo que fue su tercera caída de manera consecutiva y quedar muy comprometido en la tabla de posiciones.
El DT de 53 años había llegado al cuadro de Victoria en enero de 2025 y dirigió un total de 77 partidos, con un balance de 29 ganados, 16 empatados y 23 perdidos. En este 2026, el Matador no clasificó a playoffs en el Apertura, tampoco lo estaba logrando en el Clausura, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina y en octavos de la Sudamericana. Además, va 21° en la Tabla Anual, a 9 puntos de los puestos de copas con 18 unidades en juego.
Todos los entrenadores del fútbol argentino que se fueron de sus clubes en 2026
1) Daniel Oldrá - Instituto
2) Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata
3) Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's
4) Hugo Colace - Atlético Tucumán
5) Marcelo Gallardo - River Plate
6) Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto
7) Damián Ayude - San Lorenzo
8) Guillermo Farré - Aldosivi
9) Ariel Broggi - Gimnasia de Mendoza
10) Gustavo Benítez - Deportivo Riestra
11) Fernando Zaniratto - Gimnasia de La Plata
12) Mariano Soso - Defensa y Justicia
13) Carlos Tevez - Talleres de Córdoba
14) Gustavo Costas - Racing Club
15) Claudio Úbeda - Boca Juniors
16) Ruben Darío Insua - Barracas Central
17) Lucas Pusineri - Central Códroba de Santiago del Estero
18) Gustavo Álvarez - San Lorenzo
19) Walter Zunino - Platense
20) Gustavo Quinteros - Independiente
21) Eduardo Coudet - River Plate
22) Israel Damonte - Aldosivi
23) Jorge Sampaoli - Talleres
24) Néstor Gorosito - San Lorenzo
25) Diego Dabove - Tigre