Durísima advertencia de la AFA a Vélez si acude a la Justicia por el fallo a favor de Boca

Vélez catalogó como "vergonzoso" el pase de Boca a cuartos de final de la Copa Argentina y avisó que irá por la vía legal, pero recibió una respuesta inquietante.

Vélez todavía no bajó los brazos tras el fallo que benefició a Boca, pero ahora apareció una advertencia que puede hacer cambiar los planes del Fortín. Desde la AFA fueron contundentes ante la posibilidad de que el club decida recurrir a la Justicia ordinaria: podría quedar desafiliado.

El conflicto se disparó después de que el Tribunal de Disciplina diera a conocer este martes su resolución a través del Boletín Oficial. Néstor Pugliese, vicepresidente de la institución, calificó duramente la resolución y hasta habló de la posibilidad de acudir a la Justicia. "Es un fallo vergonzoso, me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal", expresó en diálogo con Olé, donde además confirmó que, en caso de ser necesario, el club de Liniers podría recurrir al TAS.

En ese contexto, el mismo medio en cuestión dio a conocer lo que piensan al respecto en el Predio de Ezeiza. Y lo cierto es que parecen haber tomado una postura que podría derivar en un escándalo sin precedentes.

La respuesta de la AFA en caso de que Vélez acuda a la Justicia "Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación, está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. Sería una locura pedir suspensión del campeonato en la Justicia. La FIFA es tajante con eso", explicaron desde la AFA. (Olé no reveló la identidad de la persona consultada).

Por si quedaban dudas, llegó una frase todavía más contundente: "En cuanto entre un amparo, nosotros suspendemos la afiliación y lo elevamos a la FIFA".