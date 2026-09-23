A Zlatan Ibrahimovic le preguntaron si Messi es mejor jugador que él y su reacción fue increíble... o no

Ibrahimovic participó de un desafío en el que debía hablar cuando le mencionaran a un futbolista mejor que él y cuando le nombraron a CR7 y la Pulga hizo de las suyas.

Zlatan Ibrahimovic volvió a protagonizar una escena que rápidamente recorrió las redes sociales por su particular personalidad. El exdelantero sueco participó de un reto viral en el que tenía que permanecer en silencio hasta escuchar el nombre de un futbolista al que considerara mejor que él. La lista comenzó a crecer y, entre las figuras mencionadas, aparecieron dos nombres que suelen protagonizar todos los debates: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La dinámica comenzó con una consigna contundente: “No hables hasta que yo diga un jugador mejor que Zlatan Ibrahimovic”. El encargado del desafío empezó a mencionar diferentes figuras, entre ellas Ferran Torres, Wayne Rooney, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Ronaldo Nazario. El sueco permaneció completamente en silencio ante cada uno de los nombres, pero la situación tomó otra dimensión cuando llegaron los dos máximos referentes del fútbol de las últimas décadas.

Primero apareció Cristiano Ronaldo y, después, Lionel Messi. La reacción de Zlatan fue exactamente la misma: silencio absoluto. El sueco ni siquiera hizo un gesto que permitiera interpretar que alguno de los dos había conseguido superar el desafío. Finalmente, decidió romper el silencio, aunque no para reconocer a ninguno de ellos: “Hermano, podemos quedarnos aquí todo el día si quieres. Así que sigue diciendo nombres hasta que se te acabe la batería”, lanzó entre risas.

La reacción de Ibrahimovic al escuchar los nombres de Messi y Ronaldo en un reto X @TVCDeportes El momento no tardó en hacerse viral y volvió a poner en escena una de las características que acompañaron a Ibrahimovic durante prácticamente toda su carrera: su enorme confianza en sí mismo. El exatacante tuvo una trayectoria destacada por algunos de los clubes más importantes de Europa, como Barcelona, Inter, Milan, Manchester United y PSG, y construyó alrededor de su figura un personaje que nunca pasó inadvertido.