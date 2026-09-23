La Fórmula 1 suma otro confirmado para 2027: quiénes tienen su lugar asegurado y qué asientos quedan libres
La continuidad de Isack Hadjar en Red Bull redujo las incógnitas de cara a la próxima temporada, aunque todavía quedan seis lugares por definir.
La Fórmula 1 empieza a cerrar su grilla para la temporada 2027. La confirmación de Isack Hadjar como compañero de Max Verstappen en Red Bull terminó de completar una de las duplas que todavía esperaba definición y dejó un panorama cada vez más claro para el próximo campeonato.
El piloto francés, de 21 años, continuará en la estructura de Milton Keynes después de haber sido promovido al equipo principal para la temporada 2026. De esta manera, volverá a compartir garaje con Verstappen en 2027 y Red Bull mantendrá la misma pareja de pilotos.
Con este anuncio, 16 pilotos tienen confirmado su lugar para la próxima temporada, mientras que quedan seis asientos por definir. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams, Audi, Alpine y Cadillac ya tienen sus respectivas duplas encaminadas para 2027.
Las seis butacas que todavía esperan una definición
Una de las situaciones pendientes está en Racing Bulls, donde Liam Lawson y Arvid Lindblad ocupan actualmente los dos asientos. Ninguno de los dos tiene, por ahora, confirmación oficial para continuar en 2027. La situación también está relacionada con el futuro de Yuki Tsunoda, que actualmente cumple funciones como piloto reserva dentro de la estructura de Red Bull.
El otro equipo con dos lugares abiertos es Aston Martin. Fernando Alonso finaliza su actual vínculo al término de 2026 y todavía debe resolver si continuará en la Fórmula 1. El español señaló que su decisión sobre el futuro llegaría más adelante, mientras que Lance Stroll tampoco tiene una confirmación oficial para la próxima temporada.
La tercera escudería que todavía debe completar su formación es Haas. Esteban Ocon tiene contrato hasta el final de 2026 y su continuidad para el próximo campeonato no está asegurada. Oliver Bearman también aparece sin confirmación oficial para 2027, aunque existen versiones que lo ubican nuevamente en la estructura estadounidense.
Entre los nombres que siguen en el centro de la definición, Alonso y Ocon son dos de las principales incógnitas. En el caso del español, está en juego su continuidad en la categoría; para el francés, el interrogante pasa por si conservará su lugar en Haas o deberá buscar una alternativa para continuar en la Fórmula 1.
Así queda la grilla de la Fórmula 1 para 2027
La confirmación de Hadjar se suma a las decisiones que ya habían cerrado varios equipos. En Alpine, Pierre Gasly continuará acompañado por Franco Colapinto, que extendió su vínculo para disputar la temporada 2027. Cadillac, por su parte, mantendrá a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, mientras que Audi tiene a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como su dupla.
También están definidas las parejas de McLaren, Ferrari y Williams. Lando Norris y Oscar Piastri seguirán juntos en McLaren; Charles Leclerc y Lewis Hamilton continuarán en Ferrari; y Alexander Albon y Carlos Sainz lo harán en Williams.
De esta manera, la grilla queda conformada de la siguiente manera: