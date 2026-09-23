La Fórmula 1 suma otro confirmado para 2027: quiénes tienen su lugar asegurado y qué asientos quedan libres

La continuidad de Isack Hadjar en Red Bull redujo las incógnitas de cara a la próxima temporada, aunque todavía quedan seis lugares por definir.

La Fórmula 1 empieza a cerrar su grilla para la temporada 2027. La confirmación de Isack Hadjar como compañero de Max Verstappen en Red Bull terminó de completar una de las duplas que todavía esperaba definición y dejó un panorama cada vez más claro para el próximo campeonato.

El piloto francés, de 21 años, continuará en la estructura de Milton Keynes después de haber sido promovido al equipo principal para la temporada 2026. De esta manera, volverá a compartir garaje con Verstappen en 2027 y Red Bull mantendrá la misma pareja de pilotos.

Isack Hadjar continuará junto a Max Verstappen en Red Bull durante la temporada 2027 de Fórmula 1. Instagram @F1 Con este anuncio, 16 pilotos tienen confirmado su lugar para la próxima temporada, mientras que quedan seis asientos por definir. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams, Audi, Alpine y Cadillac ya tienen sus respectivas duplas encaminadas para 2027.

Las seis butacas que todavía esperan una definición Una de las situaciones pendientes está en Racing Bulls, donde Liam Lawson y Arvid Lindblad ocupan actualmente los dos asientos. Ninguno de los dos tiene, por ahora, confirmación oficial para continuar en 2027. La situación también está relacionada con el futuro de Yuki Tsunoda, que actualmente cumple funciones como piloto reserva dentro de la estructura de Red Bull.

El otro equipo con dos lugares abiertos es Aston Martin. Fernando Alonso finaliza su actual vínculo al término de 2026 y todavía debe resolver si continuará en la Fórmula 1. El español señaló que su decisión sobre el futuro llegaría más adelante, mientras que Lance Stroll tampoco tiene una confirmación oficial para la próxima temporada.