La fuerte advertencia de Briatore a los fans de Colapinto tras el cruce con Gasly

Flavio Briatore habló sin rodeos en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán y se refirió a dos cuestiones que involucran directamente a Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine . El asesor ejecutivo del equipo cuestionó los ataques que recibió el francés en redes sociales y, al mismo tiempo, marcó un límite para la competencia entre sus dos pilotos.

La advertencia estuvo dirigida especialmente a los seguidores argentinos de Colapinto . Briatore pidió que el respaldo al piloto de Pilar no se transforme en agresiones contra Gasly y dejó abierta una medida que afectaría incluso el vínculo de Alpine con los medios argentinos.

“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, sostuvo Briatore en una entrevista con ESPN Argentina.

El mensaje del italiano llegó después de que Gasly contara que recibió ataques y amenazas en redes sociales que también alcanzaron a integrantes de su familia y a su pareja. El piloto francés calificó la situación como “completamente inapropiada”, reclamando que se respeten determinados límites.

En ese contexto, Briatore fue todavía más contundente y vinculó la continuidad de esas agresiones con la relación de Alpine con los medios argentinos. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, aseguró.

Briatore apuntó contra los fans de Colapinto y habló del cruce con Gasly

La advertencia no quedó solamente en una declaración general. Cuando el periodista Juan Fossaroli le preguntó si la eventual medida también podía alcanzarlo personalmente, Briatore respondió: “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”.

El dirigente, de todos modos, no cuestionó el apoyo que Colapinto recibe de sus compatriotas. Por el contrario, distinguió entre alentar al argentino y atacar a otros integrantes de Alpine. “Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”, remarcó.

Qué dijo Briatore sobre el cruce entre Colapinto y Gasly

El otro eje de la entrevista fue la relación deportiva entre los dos pilotos de Alpine. La referencia estuvo puesta en lo ocurrido durante el Gran Premio de España, cuando Gasly permaneció en pista a la espera de un posible auto de seguridad y terminó delante de Colapinto en las últimas vueltas. El argentino necesitaba avanzar para conservar su posición frente a Oscar Piastri. La demora de Gasly permitió que el McLaren se acercara y generó el reclamo de Colapinto por radio. Finalmente, el piloto argentino mantuvo el séptimo puesto y sumó seis puntos para Alpine.

Gasly no dejó pasar a Colapinto y Piastri se le vino encima

Briatore fue consultado sobre la posibilidad de que sus dos pilotos compitan entre sí por posiciones y dejó en claro que espera que la disputa deportiva no se convierta en un conflicto dentro de la escudería. “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, afirmó.

La situación, sin embargo, no supone necesariamente una ruptura entre ambos. El propio Colapinto explicó antes del Gran Premio de Azerbaiyán que mantiene una buena relación con Gasly, aunque reconoció que existe una rivalidad natural cuando los dos buscan la misma posición. “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque, al final, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro”, explicó.

El respaldo de Briatore a Colapinto

Después de marcar los límites tanto a los fanáticos como a sus propios pilotos, Briatore también tuvo palabras de respaldo para Colapinto. El italiano destacó la evolución del argentino y su crecimiento dentro de la Fórmula 1. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor”, señaló.

Flavio Briatore habló del presente de Franco Colapinto en la F1.

El mensaje adquiere especial relevancia después de que Alpine confirmara oficialmente que Colapinto continuará como piloto titular junto a Gasly durante la temporada 2027. La escudería anunció la continuidad del argentino el 27 de agosto, por lo que ambos ya tienen asegurada su presencia en el equipo para el próximo campeonato.

Así, la situación que atraviesa Alpine tiene dos caras. Dentro de la pista, Colapinto y Gasly deberán seguir compitiendo por posiciones mientras buscan sumar puntos para el equipo. Fuera de ella, Briatore pretende que esa rivalidad deportiva no se traslade a las redes sociales ni termine afectando el vínculo entre los pilotos.