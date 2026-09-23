La inesperada respuesta de Briatore cuando le preguntaron por Colapinto: con qué piloto actual lo comparó

El dirigente italiano evaluó la evolución del argentino y dejó una respuesta que sorprendió por el balance que hizo de su rendimiento.

Flavio Briatore fue consultado por la apuesta que hizo por Franco Colapinto cuando el argentino todavía corría para Williams y su respuesta sorprendió. Pese a la evolución que mostró el piloto durante esta temporada, el asesor de Alpine no hizo un balance completamente positivo de aquella decisión.

“Cincuenta y cincuenta”, respondió Briatore cuando el periodista Juan Fossaroli,de ESPN, le preguntó si estaba satisfecho con haber apostado por Colapinto. La respuesta abrió paso a una explicación en la que el italiano reconoció el talento del argentino, aunque también señaló aspectos que todavía debe mejorar.

Briatore hizo la comparación con otro joven piloto de la Fórmula 1 que actualmente atraviesa un gran momento y que, según su análisis, también necesitó un período de adaptación antes de dar un salto en su rendimiento.

El piloto con el que Briatore comparó a Colapinto “Franco está desarrollando su talento. Estoy seguro de que tiene talento. Mirá el ejemplo de (Kimi) Antonelli: el año pasado tuvo muchos accidentes y este año está increíble. Cambió por completo y Franco va por el mismo camino”, explicó el asesor de Alpine en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este fin de semana.

La inesperada respuesta de Briatore cuando le preguntaron por Colapinto El presente del argentino ofrece argumentos para valorar positivamente su evolución. Colapinto suma 27 puntos en la temporada, viene de terminar séptimo en el Gran Premio de España y consiguió sumar en ocho de las 14 carreras disputadas.