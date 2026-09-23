Cristiano Ronaldo hizo una confesión sobre los mil goles y sorprendió a todos: "Lo alcanzaré, pero..."

Antes del debut de Portugal en la Nations League, Cristiano Ronaldo habló en conferencia y dejó una llamativa frase sobre el récord que tiene cada vez más cerca.

Cristiano Ronaldo no afloja. A los 41 años, el Bicho continúa poniéndose la camiseta de Portugal y, por si quedaba dudas, volvió a dejar en claro que todavía tiene objetivos por delante. Entre ellos, uno que lo acompaña desde hace tiempo: llegar a los 1.000 goles como profesional.

La selección lusa comenzará este jueves su camino en una nueva edición de la Liga de las Naciones, nada menos que ante Gales como local. Será el estreno oficial de Jorge Jesus, quien tomó el cargo tras la salida de Roberto Martínez post Mundial 2026, y el flamante entrenador decidió no prescindir de CR7.

Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre los mil goles En la previa, Ronaldo habló en conferencia de prensa y hubo una pregunta que fue directo al punto. Con 979 goles en su carrera, le plantearon un particular dilema: ¿llegar a los 1.000 con el Al Nassr o con Portugal? "Con la selección nacional, por supuesto. Sería la cereza del pastel. No sería el fin definitivo, pero sería una bonita historia.", respondió Cristiano, sin duda alguna.

Cuando parecía que el portugués ya había dejado clara su postura, profundizó sobre esa cifra que tiene cada vez más cerca. “Quiero alcanzarlo, y lo alcanzaré… pero ¿es una obsesión? No", confesó en primera instancia, antes de remarcar que "nunca hago las cosas por obsesión, porque cuando las cosas se convierten en una obsesión, no van de la manera que queremos”.

Cristiano Ronaldo sobre los 1.000 goles. Por otro lado, el Bicho fue consultado sobre cuánto tiempo más piensa seguir jugando para su país. Y lejos de ponerle una fecha a su retiro, eligió mirar solamente el presente. "No pienso a largo plazo, independientemente de todo lo que haya pasado, de lo que esté pasando ahora, he aprendido a pensar en el momento presente. El momento es ahora, una nueva competición. Estoy preparado, Jorge Jesus cuenta conmigo, yo cuento con el pueblo portugués, es otro año con la Selección Nacional, del que estoy orgulloso.