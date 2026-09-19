La picante advertencia del DT de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo para la Nations League

Jorge Jesus convocó a Cristiano Ronaldo para la próxima fecha FIFA, pero le dejó una picante advertencia en cuanto al nivel que deberá demostrar.

Jorge Jesús comenzó oficialmente su ciclo al frente de la Selección de Portugal y, en su primera convocatoria, dejó una definición que rápidamente llamó la atención. El entrenador aseguró que no habrá nombres intocables y que solamente tendrán un lugar en el equipo aquellos futbolistas que atraviesen el mejor momento. En ese escenario aparece Cristiano Ronaldo, máxima figura del plantel y uno de los grandes referentes del fútbol portugués.

De cara al inicio de la Nations League, el técnico explicó que contar con futbolistas que ya conoce fue uno de los factores que influyó en su elección: “En esta nómina hay 13 jugadores que ya han trabajado conmigo. Puede que no lo parezca, pero ayuda, fue importante en mi elección”, señaló. Sin embargo, inmediatamente después dejó en claro que esa experiencia previa no significa que haya lugares asegurados en el once titular.

La picante advertencia del DT de Portugal a Cristiano Ronaldo El mensaje más contundente llegó cuando le preguntaron específicamente por Cristiano: “Cristiano es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no rinde, no juega. Así lo hago con todos, no es porque sea Cristiano”, afirmó Jorge Jesús. De esta manera, el entrenador portugués dejó en claro que el peso histórico del delantero no será suficiente para garantizarle minutos.

Jorge Jesús le dejó un contundente aviso a Cristiano Ronaldo. EFE Ante la consulta sobre si el Bicho cuenta con un estatus diferente al resto, el técnico reconoció la evidencia, aunque marcó una diferencia entre su trayectoria y sus decisiones deportivas: “¿Tiene un estatus diferente? Sí, su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero eso influye en mis decisiones? No, pero es diferente a los demás”, sostuvo.