Escándalo total en Bolivia: a un arquero argentino le cobraron un bochornoso penal agónico y su reacción da la vuelta al mundo

El partido estaba 2-2 y era decisivo para el ascenso, pero una sospechosa decisión del árbitro desató un escándalo en la última jugada. El video.

El penal ya era un bochorno. Sin embargo, lo que hizo Gabriel Tesonotte después de que el árbitro marcara la falta, directamente, sorprendió a todos en plena Copa Simón Bolívar de Bolivia.

El partido entre Atlético Independiente de Cochabamba y Wilstermann Cooperativas de Potosí estaba 2-2 y tenía en juego mucho más que un resultado. El ganador podía acercarse al objetivo del ascenso y, en el tramo final, una decisión arbitral terminó desatando la bronca del equipo visitante.

La decisión de Tesonotte en Bolivia tras el penal inexistente que le cobraron en contra El juez cobró la pena máxima por una supuesta falta de Tesonotte sobre un delantero rival, cuando se ve claramente que la disputa era completamente legal y ni siquiera hubo un contacto que pueda prestar a una confusión en el fallo. Automáticamente, los futbolistas de Wilstermann se le fueron encima para reclamarle y el argentino también se sumó a las protestas, pero la discusión no quedó solamente en palabras.

Cuando llegó el momento de la ejecución del penal, el arquero tomó una determinación tan insólita como inesperada: se paró al lado de uno de los postes, se dio vuelta y quedó de espaldas a la cancha. Sí, dejó el arco vacío como señal de protesta por el fallo. Junior Adiri no tuvo demasiados problemas para convertir y puso el 3-2 definitivo, que ni siquiera fue festejado en medio del desconcierto.