Hallazgo histórico en los Andes: descubrieron un diminuto gato salvaje desconocido por la ciencia

El hallazgo de una nueva especie de gato salvaje después de 100 años sorprendió a la ciencia y encendió alertas por su conservación.

Por primera vez en un siglo, investigadores aseguran haber identificado una nueva especie de gato salvaje que no había sido registrada por la ciencia. Se trata del Leopardus tilcayo, también denominado gato tigre tilcayo, un pequeño felino que habita en las Yungas bolivianas, donde la cordillera de los Andes se encuentra con la cuenca del Amazonas.

Cómo es el nuevo gato salvaje hallado en los Andes El Leopardus tilcayo es esbelto, tiene el cuerpo cubierto de manchas y presenta orejas redondeadas. Su tamaño es incluso menor que el de un gato doméstico común. La especie fue descrita por primera vez el jueves en la revista Current Biology, en un trabajo que destaca lo poco frecuente que resulta identificar un mamífero relativamente grande completamente desconocido para los investigadores.

X/@NatGeo Paola Nogales-Ascarrunz, coautora del estudio y directora del Programa de Investigación de Félidos Bolivia, explicó que la mayoría de las especies animales descubiertas suelen ser mucho más pequeñas. En este caso, destacó la particularidad de que se trate de un felino que nunca antes había recibido un nombre científico ni había sido formalmente descrito.

El descubrimiento comenzó a tomar forma en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, un centro de rehabilitación cercano a La Paz donde Nogales-Ascarrunz trabaja como voluntaria. Allí observó a un gato extremadamente pequeño que inicialmente había sido confundido con un ejemplar doméstico. Según los registros del lugar, un hombre de una comunidad del bosque próximo a La Paz lo había encontrado y comenzó a alimentarlo con fideos, arroz y huevos hasta advertir que era un animal salvaje.

Las pruebas que confirmaron que se trataba de una especie diferente En un primer momento se consideró que el ejemplar podía pertenecer a una especie de gato tigre ya conocida en Brasil. Sin embargo, características como las manchas y la cola despertaron dudas. Nogales-Ascarrunz realizó pruebas genéticas sobre tejidos de ese animal y de un segundo ejemplar localizado también en Senda Verde. Los análisis indicaron que ambos pertenecían a una misma especie diferente de las conocidas.