Horror en Estados Unidos: un niño de 5 años murió después de estar horas dentro de un auto a 41°C

Theo Sabo tenía 5 años y fue hallado inconsciente dentro del vehículo familiar en Arizona. Sus padres quedaron imputados y deberán enfrentar a la Justicia.

Un niño de 5 años murió en Peoria, Arizona, después de permanecer más de dos horas y media dentro de un auto bajo el sol, mientras su familia organizaba una fiesta con unos 50 invitados. Sus padres fueron detenidos y quedaron acusados de homicidio negligente y abuso infantil.

Theo Sabo había regresado junto a su familia de un bautismo en una iglesia cuando, alrededor de la 1 de la tarde del domingo, quedó dentro del vehículo estacionado frente a su casa. Ese día, la temperatura en la ciudad de Estados Unidos superó los 41°C. Mientras tanto, sus padres, Mihail Sabo, de 50 años, y Anca Sabo, de 45, recibían a unas 50 personas para una celebración. Más de dos horas y media después, la familia notó que Theo no estaba y comenzó a buscarlo.

Ambos padres del niño fueron imputados por homicidio negligente y abuso infantil Gentileza The New Yorker Lo encontraron inconsciente dentro del auto El niño fue hallado sin conocimiento dentro del vehículo. Sus familiares intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP y luego fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente confirmaron su muerte. Tras el hecho, la Policía de Peoria detuvo a los padres y ambos fueron imputados por homicidio negligente y abuso infantil. La pareja tiene otros cuatro hijos, de 18, 15, 14 y 9 años.

Durante la investigación surgieron diferencias sobre lo ocurrido al llegar a la vivienda. Mihail aseguró que había pedido a su hijo de 14 años que sacara a Theo del auto. Sin embargo, el adolescente declaró ante la Policía que nunca recibió esa indicación.

Qué dijeron la defensa y la fiscalía La situación fue debatida durante las audiencias realizadas en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. La abogada defensora de la pareja, Leah Dodd, calificó la muerte como “una tragedia inimaginable” y cuestionó que correspondan los cargos presentados contra los padres. La defensa sostuvo que Anca asumió que su marido se ocuparía del niño, mientras que Mihail afirmó haber delegado esa tarea en su hijo adolescente.