Fue multicampeón con River, se fue en medio de un gran conflicto y ahora anuncia su retiro: "No es fácil"

El experimentado futbolista ganó 5 títulos con la camiseta de River, donde es querido pero también se lo recuerda por su pelea con la dirigencia.

A los 41 años, Teófilo Gutiérrez ya tomó una decisión que marca el cierre de una carrera llena de títulos, goles y también alguna que otra polémica. El delantero colombiano confirmó que dejará el fútbol profesional a fin de año y que su despedida tendrá un escenario muy especial: el Metropolitano de Barranquilla.

Teo atraviesa sus últimos meses como futbolista y ya tiene fecha para su partido despedida: será el 19 de diciembre, en la cancha de su querido Junior, el club de sus amores. “No es fácil decir adiós. Todas las noches lo vengo meditando. No es fácil, pero siempre hay un punto final. Agradecimiento a Dios. A mi familia, que siempre ha estado en esos momentos difíciles. Sobre todo, agradecer a esos jugadores que me hicieron cada vez más completo”, afirmó en una entrevista con ESPN Colombia.

La historia de Teo Gutiérrez en River y su conflicto con la dirigencia de D'Onofrio Gutiérrez vistió la camiseta de River entre 2013 y 2015 y fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club. Sin embargo, su salida estuvo lejos de ser tranquila: en julio de 2015 dejó Núñez justo antes de las semifinales de la Copa Libertadores que el equipo de Marcelo Gallardo terminaría conquistando.

Teo Gutiérrez anunció su retiro del fútbol para diciembre. Foto: Douglas Magno En aquel momento, su representante, Efraín Pachón, aseguró que el Millonario le debía varios meses de sueldo al colombiano y se produjo un fuerte cruce mediático con Rodolfo D'Onofrio, por entonces presidente de la institución. En medio de la disputa quedó una frase que todavía muchos recuerdan: “Si están los 'verdolagas', me quedo”. Poco después, Teo dejó Núñez y continuó su carrera en el Sporting Lisboa.