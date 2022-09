Es mendocina, tiene 75 años y llenó dos álbumes del Mundial Qatar 2022

La fiebre mundialista no tiene fronteras ni límite de edad. Ana del Rosario Mulet tiene 75 años y es fanática del fútbol. La jubilada vive en Godoy Cruz, Mendoza y es la envidia de muchos, ya completó dos álbumes del Mundial Qatar 2022 y en diálogo con TN cuenta que quiere llegar a seis álbumes Panini.

El fanatismo de Ana ha provocado diversas respuestas, algunas personas le preguntan cómo puede gastar su jubilación en paquetes de figuritas, recordemos que cada uno sale $150. Ella responde que vive un momento único con sus nietos y "¿para qué quiero un plazo fijo? Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas”, relata.

Ana cuenta al medio Los Andes que tiene 15 nietos y un gran recorrido en el mundo de los álbumes de figuritas. El amor por sus nietos la mueve a alcanzar logros inimaginables, en el mundial anterior -Rusia 2018- completó 15 álbumes Panini, uno para cada nieto.

Álbumes de su colección. Foto: Ana del Rosario Mulet

Actualmente busca una meta un poco más humilde. “Muchos de mis nietos ya están grandes. Tengo seis que tienen entre 3 y 16 años. Para ellos estoy juntando las figuritas. Ya estoy pegando jugadores en el cuarto álbum”, dice con orgullo.

Mientras para muchos es dificultoso conseguir las figuritas del álbum, Ana tiene sus tácticas. Todos los sábados la municipalidad de Godoy Cruz organiza una jornada dedicada al intercambio de figuritas. “Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotados los números de las que les faltan, y otros directamente van con el álbum”, cuenta. “Ponen gazebos y mesas. Van las familias y es un momento muy lindo”.

Otra técnica, quizás la más usada por la gente mayor, es hacerse amiga de los kiosqueros. "Ya me conocen de que les compro hace años. Entonces, cuando llegan figuritas, ellos mismos me llaman para avisarme. Y me cobran lo que valen, eh: 150 pesos”, aclara y afirma que se fue haciendo sus contactos.

La jubilada abriendo paquetes de figuritas. Foto: Ana del Rosario Mulet.

Pasión por los álbumes

Ana es fanática del fútbol hace años y su pasión se divide entre Godoy Cruz y San Lorenzo de Almagro. Inclusive, relata que el amor por el fútbol le corre por las venas, uno de sus hermanos jugó en Talleres de Mendoza y Gimnasia y Esgrima de La Plata. “No solo jugó en Primera, sino que le hizo un gol a Boca en el Torneo Nacional de 1975", rememora.

En el mundial del '78 comenzó a coleccionar todo lo que había sobre el evento, salvo las figuritas que en ese momento no habían. Ya en el año 2011 inició su pasión por lo álbumes Panini, completó el de la UEFA Champions League y la Copa América. Luego llenó varias ediciones de cada Copa del Mundo y cada competencia continental disputadas desde entonces. “El álbum de la Copa América que ganamos el año pasado en Brasil lo llené cinco veces”, se enorgullece.

Y dice en diálogo con TN: “Parece mentira, ¿pero sabe usted lo que aprenden mis nietos? Aprenden un montón de geografía, la ubicación exacta de los países. Aprenden a memorizar. Dígame, con una mano en el corazón, ¿cuántos chicos sabían dónde quedaba Qatar hasta ahora?”, argumenta. Y remarca: “Es una enseñanza indirecta y no se impone. Es una manera muy simple y didáctica de que ellos absorban conocimientos”.