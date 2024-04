La Universidad de las Madres apuntó al Gobierno por "ilegítima retención de fondos"

La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) reclamó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo que el Gobierno le transfiera los fondos establecidos por ley para su funcionamiento. La medida argumenta que se cometió una "ilegítima retención de los fondos que le corresponden y que figuran en el presupuesto nacional".

La ex fiscal y ex interventora de la AFI Cristina Caamaño sostuvo al respecto que "la gravedad institucional aportada por el Estado Nacional en retener los fondos legítimamente asignados es de un precedente histórico que no solo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación".

La acción está dirigida contra el Ministerio de Capital Humano y reclama "que se ordene el cese automático de la retención que, en concepto de fondos, discriminados e indiscriminados".

La demanda de la Unma explica que "el retraso en el pago de haberes, infraestructura educativa deficiente y falta de insumos, han provocado la emergencia educativa y la proximidad de prolongadas medidas de fuerza por parte de los docentes universitarios, en reclamo por mejoras salariales como edilicias", advierte el texto.

A propósito, desde la casa de estudios detallan que "un total de 287 personas que revisten funciones como trabajadores docentes y no docentes, quienes a partir de la emisión del acto inconstitucional dictado por el Ministerio de Capital Humano no han podido percibir su salario en todo lo que va del año 2024".

El texto consigna que "en la actualidad hay 2245 estudiantes activos, que al momento de la presentación de esta demanda ya han iniciado el ciclo lectivo". Esa presunta cantidad de estudiantes está repartida en seis carreras que ofrece la universidad: abogacía, historia, profesorado en historia, trabajo social, comunicación y ciencia política.

La acción judicial quedó radicada ante el juzgado número 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, y quedó registrada bajo el número 6293/2024.