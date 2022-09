Las figuritas, una foto y un cambio de vida para un niño de 10 años

Las figuritas del Mundial de Qatar 2022 son furor en Argentina. Hay faltantes en los kioscos; los vendedores protestan por no tener la mercadería; grandes, niños y niñas se juntan a intercambiar y se ilusionan con completar el libro de cromos que causa sensación.

Pero más allá de lo lógico, siempre hay historias detrás de cada álbum de figuritas que sale cada cuatro años en la previa del inicio de la Copa del Mundo, el evento deportivo por excelencia junto a los Juegos Olímpicos de verano.

Francisco Vildoza Entre Ríos es uno de los tantos niños que tienen noción de lo que es un Mundial de Fútbol. Tiene 10 años; es de Godoy Cruz, Mendoza; va al colegio San Vicente Ferrer; y sueña con tener en sus manos las figuritas de Lionel Andrés Messi, la figura del seleccionado argentino quien en Qatar, seguramente, podría dar su última función con la celeste y blanca.

Las figuritas le cambiaron la vida a este nene godoicruceño. Y le cambió por una foto suya que se viralizó en las redes y en los medios de comunicación de la provincia de Mendoza luego de haber participado de la primera fecha de canje de cromos organizada por el Concejo Deliberante de Godoy Cruz.

Francisco muestra orgulloso su álbum. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Ese sábado, Francisco llegó temprano con su álbum en la mano. Estaba tímido, no se acercaba a los demás niños, niñas y adultos que ya intercambiaban figuritas para poder ir completando el "libro" mundialista. Hasta que se soltó y se introdujo en el ritual de los coleccionistas.

En medio del canje, el chico que va a 5to grado del colegio San Vicente Ferrer fue fotografiado con su álbum en las manos. Y de ahí en más todo cambió.

Tras la publicación de la misma en las redes del municipio y en los medios mendocinos, le comenzaron a llegar mensajes de sus familiares, de sus compañeros de colegio y de algunos vecinos del barrio Trapiche Oeste. La "fama" comenzaba a cambiar la vida de Francisco y lo marcaba para siempre.

El sueño de Francisco es poder llenar el álbum. Ya tiene las figuritas de los franceses Mbapé y Benzema. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

El pibe de Godoy Cruz siempre fue víctima de bullyng, por eso tras la publicación y los mensajes recibidos, su vida cambió. Al lunes siguiente fue recibido por una ovación de sus compañeros de colegio y comenzó a tener otra relación con ellos.

"Ese día todos me felicitaban porque salí en los diarios y en el barrio me reconocieron, algo que me puso muy contento", reconoció el nene de 10 años, y agregó que "ahora cambiamos figuritas con mis compañeros".

Y siguió: "Los que antes me maltrataban, ahora son como mis amigos y eso me pone muy feliz". En pleno canje. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

"Las figuritas del Mundial me gustan mucho, pero también me gusta jugar al fútbol con mis amigos y a la play (Play Station). Además siempre tengo un ratito para estar con mi familia", reconoció el godoicruceño, quien sueña, además, con ser futbolista y gamer como el Kun Agüero.

Respecto de las figuritas que tiene, Francisco reconoció: "Por ahora sólo tengo las de Mbapé y Benzema. Obviamente me encantaría tener la de Messi y poder completar el álbum".

La vida de Francisco cambió para siempre. Se lo nota seguro y con ganas de hacer amigos. Y todo fue gracias a un álbum de figuritas del Mundial.