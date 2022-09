Haaland contestó a las críticas revelando cuál es su gran anhelo en el fútbol: “Sueño con tocar…”

El que marcó, de forma acrobática, ante Borussia Dortmund (su ex club) fue el 26ª gol en Champions League en apenas 21 partidos jugados en la competencia de clubes más importante del Viejo Continente para Erling Haaland. El noruego, actualmente en Manchester City, no necesitó mayor adaptación a la hora de aterrizar en Inglaterra.

Post partido ante el elenco alemán, el goleador fue claro a la hora de hablar sobre las críticas que lo señalan por participar poco del juego colectivo del equipo: “Para mí siempre es fácil mantenerme enfocado. La gente dice que no toco mucho la pelota, pero a mí no me importa. Yo sé lo que hago, lo que tengo que hacer y es exactamente lo que hice hoy en un partido díficil y es exactamente lo que seguiré haciendo”.

Además, el jugador de 22 años que se proyecta a romper todos los récrods, fue más allá y dejó clara la ambición de tener el arco entre ceja y ceja: “Mi sueño es tocar la pelota cinco veces y hacer cinco goles. Es mi sueño más grande”. También, sobre el reencuentro con sus ex compañeros, soltó: “No han conseguido pararme porque al final marqué”..

Además, en la Premier League, uno de los torneos más competitivos del mundo, Haaland acumula 10 goles en sus primeras seis presentaciones, convirtiendo solamente uno desde los doce pasos. Este sábado, desde las 8.30 (hora de Argentina), buscará seguir de racha en su visita al Wolverhampton.

En UEFA Champions League, sus goles se dividen en: