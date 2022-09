Guardiola y una tremenda comparación de Haaland tras su golazo al Dortmund: "Me recuerda a..."

El Manchester City no la pasaba bien como local contra el Borussia Dortmund pero, en el epílogo del partido, metió una remontada tremenda en cinco minutos y sumó tres puntos vitales para quedar muy bien parado en su grupo de Champions League de cara a la clasificación a octavos de final. ¿Cómo lo dio vuelta? Gracias a dos golazos. El primero, un remate formidable de media distancia de John Sones. Y el segundo... Un taco aéreo de Erling Haaland, que se llevó todos los elogios de Pep Guardiola y hasta comparó con una definición histórica del mismísimo ¡Johan Cruyff!

"El de Haaland me recuerda al gol de Johan Cruyff al Atlético de Madrid hace muchos años y justo ha hecho el gol me ha venido el flash: 'Esto lo hizo Johan'. Y me gusta que lo haya imitado, je. El centro de tres dedos también... Cancelo tiene esas cosas, pierde lo sencillo pero es capaz de hacer una cosa maravillosa como esta", comentó deleitado el entrenador catalán por lo que se inventaron sus jugadores y que le permitió al City cortarse sólo como líder de la zona con seis puntos. Dortumnd tiene tres y Copenaghe y Sevilla, uno.

El gol al cual hace mención Guardiola es uno que el neerlandés le metió -jugando para el Barcelona- al Atlético de Madrid en .. y, a decir verdad, es muy parecido. Ambos levantan la pierna a la altura de la cabeza y conectan un centro que se abría en el segundo palo con una acrobacia estéticamente perfecta.

Haaland lleva 13 goles en nueve partidos con la camiseta del Manchester City y en Champions metió 26 en 21 encuentros. Una máquina.