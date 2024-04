El titular de ATE visitó Mendoza y dejó una advertencia para el próximo paro

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional visitó la provincia de Mendoza en el marco del Congreso Provincial. Habló sobre la situación de los trabajadores del Estado, los despidos que alcanzan los 12.000 y el programa económico del Gobierno nacional que significa un “ajuste brutal”, según manifestó. Los trabajadores estatales harán un paro nacional el 30 de abril.

“Tenemos contabilizados más de 12.000 cesantías. Detrás de cada despido que se produce en el Estado, hay una tragedia, un calvario para la persona que lo sufre y para esa familia que queda en la calle. Pero si uno analiza la masividad de los despidos esa tragedia individual ya es una tragedia social”, señaló el titular de ATE.

Sobre la situación de la provincia de Mendoza alertó que “el impacto que las políticas de ajuste nacional están teniendo en las provincias y en todos los municipios es mayor -que no se hagan de los distraídos los gobernadores y los intendentes porque este ajuste está golpeando más en las provincias-. En la Argentina hay una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias, porque todos los impuestos que se coparticipa a las provincias caen porque caen las ventas mientras el único que crece es el impuesto país que es un impuesto nacional que no se coparticipa, más de un 300% creció”.

En cuanto al análisis de los despidos, aseguró que encontraron un común denominador. “Hay una decisión clara en el Gobierno nacional de retirar toda presencia del Estado nacional de las provincias y están quedando abandonadas millones y millones de personas. Esa nueva demanda se va a reorientar ahora al Estado provincial y se va reorientar a los intendentes. Por lo tanto, nosotros esperamos que los gobernadores no vayan a firmar a Córdoba el Pacto de la entrega. Me imagino que los gobernadores no van a ir el 25 de mayo a firmar ese pacto que va a entregar hasta la última pizca de soberanía que nos queda a todos los argentinos”.

El próximo 30 de abril, trabajadores de ATE irán al paro en todo el país y tendrán una jornada de lucha que se expresará de diversas maneras en cada lugar. En Mendoza, delegados y delegas, debaten qué medidas de acción realizarán. Roberto Macho aseguró que en el marco del ajuste “si tocan a un trabajador en la provincia de Mendoza, lo echan, le saca sus salarios o no tienen las condiciones laborales, nos van a tener en las calles”.