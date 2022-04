Cuáles son las consolas más vendidas de la historia

El mundo de los videojuegos es muy amplio, existen los juegos en sí, que son producto del trabajo de desarrolladores, productores, marketing, artistas, entre otras personas, pero también, para que estos juegos puedan funcionar, se necesita de consolas específicas. Estas tecnologías son clave en la industria del videojuego.

A lo largo de los más de 40 años que tiene la industria, se han creado muchas consolas, de diferentes desarrolladoras: Sega, Atari y Nintendo como las más destacadas en los comienzos o Microsoft y Sony actualmente. También, estas consolas han vendido cantidades increíbles de unidades, sobre todo en otras épocas en las que jugar en PC era prácticamente impensado.

Las 5 consolas más vendidas de todos los tiempos

La Switch fue lanzada en 2017

5-Nintendo Switch: 103,54 millones de unidades

La Switch salió al mercado en marzo del 2017, y hasta el día de hoy lleva más de 100 millones de unidades vendidas. Este número es más impresionante cuándo se considera que la consola es la más nueva de esta lista, y, además, supero a gigantes de la misma empresa, como la Wii, consola que también está entre las más vendidas de la historia.

Para tomar mayor dimensión de los números, entre el lanzamiento de esta consola y la actualidad se encontró la pandemia, que revolucionó muchos mercados, pero uno de los más golpeados fue el de los videojuegos, por cuestiones como falta de stock o simplemente falta de poder económico. Aún dentro de este contexto, esta consola está entre las más vendidas.

La curiosidad de esta consola es que tiene una bimodalidad, ya que se permite la posibilidad de utilizarla conectada a la televisión, o de llevarla a diferentes lugares en modo portátil. Esto fue toda una novedad en la industria, y, a día de hoy, ninguna otra empresa parece cerca de competir contra esta manera innovadora de jugar videojuegos a pesar de que ya se cumplieron 5 años de su salida.

Otra razón por la que se encuentra tan arriba es su gran catálogo, con joyas como Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons o Fire Emblem: Three Houses.

Los 3 juegos más vendidos de Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe (43,35 millones) Animal Crossing: New Horizons (37,62 millones) Super Smash Bros. Ultimate (27,40 millones)

La Play 4 consiguió llegar muy lejos en los 6 años que lleva a la venta

4-PlayStation 4: 116,8 millones de unidades

La consola lanzada en 2016, por la séptima generación de la industria y cuarta de Sony, logra posicionarse como una de las más vendidas con más de 110 millones de unidades. A pesar de no haber tenido un gran catálogo al principio de su vida útil, la Play 4 logró vencer a míticos de su propia empresa, como la PlayStation 1, lanzada hace más de 20 años.

La consola presentó una gran innovación gráfica en comparación con su antecesora, y una gran renovación de sistema, que logró llamar la atención de muchas personas que en generaciones pasadas habían tenido otras consolas.

Por su catálogo de originales pasaron varios juegos increíbles, como el God of War, Spider-Man, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn y Uncharted 4: El desenlace del ladrón que hicieron que muchas personas se interesaran en la gran consola de Sony.

Los 5 juegos más vendidos de PlayStation 4:

Grand Theft Auto V (20 millones aprox.) Marvel's Spider-Man (20 millones aprox.) Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón (16 millones aprox.)

La Game Boy es la segunda consola más vendida de Nintendo

3-Game Boy: 118,69 millones de unidades

La Game Boy revolucionó el videojuego portátil, desarrollada y comercializada por Nintendo, fue lanzada por primera vez en Japón y América del Norte en 1989, y en Europa un año después. La propuesta del gigante japonés arrasó contra las de SEGA, Bandai, Atari y otras compañías que intentaron replicar su éxito.

Gracias a su maniobrabilidad, y su precio accesible, la consola logró infiltrarse en las mochilas de muchas personas en la época.

El pequeño aparato de Nintendo tenía en su catálogo grandes videojuegos, como el The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Kirby’s Dream Land o el mismísimo Pokémon.

Los 5 juegos más vendidos de Game Boy:

Tetris (35 millones) Pokémon Rojo/Pokémon Azul/Pokémon Verde (31,38 millones) Pokémon Oro/Pokémon Plata (23,10 millones)

La DS tuvo muchas reediciones a lo largo de los años

2-Nintendo DS: 154,02 millones de unidades

La consola más vendida de Nintendo, que tuvo una gran aparición entre las más vendidas. La compañía decidió abandonar la idea de Game Boy que tanto éxito económico les habían brindado para avocarse totalmente a la DS, consola portátil de doble pantalla.

Desde su lanzamiento en marzo del 2005, la consola vendió la impresionante cantidad de más de 150 millones de unidades. También contó con importantes reediciones como la Nintendo DS Lite o la Nintendo DSi de mayor tamaño, que en total ayudaron para formar este gran número.

En su catalogo se podían ver continuaciones de las grandes sagas de Nintendo como New Super Mario Bros., Pokémon y Mario Kart DS y nuevos títulos, como Brain Training y Nintendogs.

Los 5 juegos más vendidos de Nintendo DS:

New Super Mario Bros. (30,80 millones) Nintendogs (23,96 millones) Mario Kart DS (23,60 millones)

La Play 2 es la consola más vendida de la historia

1-PlayStation 2: Más de 155 millones unidades

La reina de todas las consolas, la PlayStation 2 fue lanzada en el año 2000 y, aunque tenía un precio elevado, contó con un gran marketing que la ayudó a tener ese empuje desde el momento en el que salió a la venta.

La PS2 tenía un lector de DVD que permitió que entrara en los salones de muchos hogares, lo que daba la posibilidad de usar la consola no solo para jugar juegos, algo que sigue presente al día de hoy con aplicaciones como Netflix que se pueden utilizar en las consolas de nueva generación.

PS2 también le dio la posibilidad a los jugadores de creer en que los videojuegos podían ser apuntados para el mundo adulto, y no todo debía ser como su competidora, Nintendo, que abrazaba juegos como Mario o Zelda, dirigidos a otro tipo de público. El GTA San Andreas fue el juego más vendido de la historia de la PlayStation 2

Tuvo obras maestras como Ratchet & Clank y Jak & Daxter, además del desarrollo de la famosa saga Silent Hill, el Final Fantasy X, Dragon Quest VIII, y hasta el increíble Grand Theft Auto: San Andreas.

¿La curiosidad? Esta consola era muy fácil de piratear, lo que permitía que muchas personas pudieran 'chipearla' para conseguir los juegos a un precio muchísimo menor que el oficial. Esto fue muy usual en Argentina, donde prácticamente todas las unidades de Play 2 que recorrían las casas argentinas estaban pirateadas, por lo que se podían conseguir fácilmente juegos por menos de 10 pesos, lo que hizo que tuviera mucho cariño hasta el día de hoy en nuestro país.

Los 5 juegos más vendidos de PS2: