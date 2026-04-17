Se viene un "apagón" del Servicio Meteorológico Nacional: cuándo es el paro y a qué actividades afectará

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) enfrentará este viernes 24 de abril un “ apagón ” que dejará sin pronósticos, alertas y datos oficiales durante varias horas en todo el país, en el marco de un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ).

La medida de fuerza se produce tras la confirmación de 140 despidos y en medio de un conflicto que, según el gremio, compromete el funcionamiento de un organismo clave para la seguridad y la prevención de riesgos.

Uno de los sectores más afectados será el aerocomercial . La falta de información meteorológica en tiempo real —como visibilidad, viento o tormentas— obligará a extremar precauciones y podría derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones en aeropuertos de todo el país.

Desde el sector advierten que la interrupción del servicio puede generar un efecto en cadena sobre la conectividad, afectando tanto a pasajeros como a la logística de cargas.

El alcance del apagón no se limita a la aviación. La interrupción de datos impactará también en el campo , donde los pronósticos son clave para siembra, cosecha y manejo de cultivos.

La navegación fluvial y marítima también se verá afectada ya que depende de alertas por tormentas y vientos. El turismo y eventos estarán condicionados por la falta de información confiable. En tanto, la gestión de emergencias verá reducida su capacidad de anticipación ante fenómenos extremos.

Sin el Sistema de Alerta Temprana, organismos de protección civil tendrán menos herramientas para actuar frente a lluvias intensas, granizo o vientos fuertes.

Un conflicto en escalada

Desde ATE señalaron que la medida busca visibilizar el impacto del ajuste, que incluye además el posible cierre de estaciones meteorológicas y la reducción de personal en áreas críticas.

El Gobierno, en tanto, sostiene que se trata de un proceso de reestructuración orientado a modernizar el organismo y reducir costos, con un ahorro estimado de más de 3.500 millones de pesos anuales.

Mientras tanto, el viernes se vivirá una jornada atípica: sin datos oficiales, múltiples actividades deberán reorganizarse en un escenario de incertidumbre climática.