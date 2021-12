Tom Holland sorprendió a todos al elegir a su posible reemplazante como Spider-Man

El actor Tom Holland de 25 años es uno de los artistas más requeridos del mundo cinematográfico desde que se puso en la piel de Spider-Man y los fans del universo Marvel no le pierden pisada. Por estos días, disfruta de los halagos que le llegan por el estreno de la cinta Spider-Man: No Way Home, pero a la vez piensa en su futuro.

Tom Holland. Fuente: archivo MDZ

En más de una ocasión Tom Holland comentó ante la prensa que estaba pensando en tomarse unos años de descanso para poder disfrutar del tiempo con su familia, algo que siempre posterga ya que tiene muchas obligaciones laborales cada año con la firma que lo llevó a la fama.

Tom Holland en el afiche promocional de Spider-Man. Fuente: instagram @tomholland2013

Ahora, Tom Holland habló en exclusiva con la revista People y sorprendió al público al referirse a su continuidad en la trilogía de Spider-Man. "Estoy muy agradecido con Marvel y Sony por darnos la oportunidad y permitir que nuestros personajes progresen. Ha sido increíble", dijo al comienzo el actor.

Tom Holland. Fuente: instagram @tomholland2013

Minutos después Tom Holland aseguró "No quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man". Acto seguido, el artista se refirió a su reemplazo en la franquicia y agregó: "Me encantaría ver un futuro de Spider-Man que sea más diverso, tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman".

Tom Holland. Fuente: instagram @tomholland2013

"Hemos tenido tres Spider-Man seguidos; todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente", sentenció Tom Holland a la vez que dejó en claro que renovó contrato con Marvel para este 2022 que comienza y que continuará trabajando en el producto de Spider-Man entre otros.