"Tiroteo de besos": el gesto de un grupo de alumnos en medio de la ola de amenazas en escuelas

En medio de una escalada de amenazas por tiroteo en las escuelas de todo el país, un grupo de alumnos en Córdoba eligió responder de una manera inesperada: transformar el miedo en reflexión. “ Tiroteo de besos ”: el título que resignificó un mensaje intimidatorio que había aparecido en un baño y lo convirtió en una acción colectiva cargada de sentido.

La intervención la llevaron adelante estudiantes de sexto año del IPEM 365 René Favaloro, en Villa Carlos Paz, ciudad en la que en los últimos dos días hubo al menos seis amenazas de tiroteo con mensajes bajo la misma modalidad: un mensaje anónimo escrito con un marcador en los azulejos del baño de varones.

Según datos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ya se investigan más de 100 amenazas en escuelas de la provincia y hay al menos ocho adolescentes imputados por “amenaza agravada por anonimato”. Los casos se replican en distintas localidades —desde Capital hasta Punilla— y configuran un fenómeno que preocupa por su velocidad de propagación y su posible origen en desafíos virales.

En ese contexto, lo que sucedió en el aula del IPEM 365 tomó otra dimensión.

De la amenaza por tiroteo al debate

Todo comenzó cuando, durante la mañana del jueves, apareció una pintada en el baño de varones que advertía sobre un supuesto tiroteo fechada para este viernes. El hecho activó los protocolos: intervención policial, inspección judicial y presencia preventiva de fuerzas de seguridad en el ingreso al día siguiente. Las clases continuaron, aunque con ausencias marcadas por el temor de algunas familias.

Pero puertas adentro, la escuela decidió no esquivar el tema. Durante una actividad pedagógica, un grupo de estudiantes de Sexto Año fue más allá de la consigna inicial. No solo analizaron el mensaje, sino que lo intervinieron: reprodujeron la frase original en carteles, pero la transformaron en consignas de empatía, diálogo y conciencia.

Así, el patio escolar se convirtió en un espacio de expresión donde la violencia fue reemplazada por palabras que invitan a pensar.

El riesgo de naturalizar la violencia

Las estudiantes pusieron el foco en un fenómeno inquietante: la banalización de la violencia en redes sociales. “Preocupa que un tema tan serio se convierta en un trend”, señalaron, en referencia a contenidos que replican o trivializan tiroteos escolares como el ocurrido días atrás en San Cristóbal, Santa Fe, que dejó un adolescente muerto y despertó una ola de amenazas anónimas.

Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se señaló que podría tratarse de un desafío viral que circula en plataformas como TikTok, mientras que investigaciones en curso vinculan algunos casos con comunidades digitales que glorifican la violencia, como la llamada “True Crime Community”.

Este tipo de entornos —según informes oficiales— pueden generar un efecto de imitación (“copycat”), especialmente en adolescentes expuestos a contenidos extremos de manera reiterada.

amenazas de tiroteos (2)

A nivel local, los datos refuerzan la preocupación: en las últimas dos semanas, la Policía de Córdoba secuestró en escuelas armas o réplicas, incluyendo pistolas de aire comprimido, una picana y armas blancas. Todos los elementos estaban en mochilas de los estudiantes.

“No es una travesura”, advirtió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al referirse a estos hechos como conductas delictivas que requieren intervención.

En este escenario, el Ministerio de Educación insiste en una idea clave: la respuesta debe ser colectiva. Protocolos institucionales, acompañamiento psicológico y participación activa de las familias forman parte de la estrategia.

En medio de cifras alarmantes y una investigación en expansión, la intervención del “tiroteo de besos” aparece como un gesto disruptivo. No niega la gravedad del problema, pero propone otra forma de abordarlo: desde la palabra, la empatía y la conciencia.