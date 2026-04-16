Allanamientos en Almirante Brown tras la ola de amenazas de tiroteo en escuelas: entraron en la casa de un alumno

Ante la preocupante ola de amenazas de tiroteos en escuelas del Gran Buenos Aires, las autoridades del partido de Almirante Brown confirmaron el despliegue de allanamientos y otros operativos para evitar posibles ataques. Esta investigación se centró en un establecimiento de San Francisco Solano, donde las autoridades educativas activaron los protocolos de emergencia tras detectar una amenaza escrita.

Concretamente, en la Escuela N° 58 , encontraron una inscripción realizada con fibra negra en los azulejos del baño de varones que anunciaba un "tiroteo escolar" y mencionaba el nombre de un alumno específico.

Tras esto, la denuncia fue radicada de inmediato y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Joven de Lomas de Zamora , bajo las instrucciones de la fiscal Verónica Verardo .

A partir del trabajo de los sabuesos, se logró identificar a un alumno para luego ejecutar una orden judicial en su domicilio. El operativo arrojó resultado negativo en cuanto a la presencia de armas de fuego , descartando una amenaza inminente con armamento real.

Más allá de esto, las autoridades del colegio, en conjunto con las fuerzas de seguridad, realizaron controles de ingreso y revisión de mochilas como medida de seguridad para garantizar la calma de la comunidad.

De esta forma, mientras se aguardan los resultados de las próximas medidas judiciales, las escuelas mantienen un esquema de vigilancia reforzada y se insiste en la necesidad de abordar estas situaciones desde la contención psicológica y el diálogo institucional para evitar que el miedo paralice el ciclo lectivo.

Otro caso más en Glew

La Escuela Media N°3 de Glew emitió un comunicado urgente dirigido a las familias en el que solicita la difusión inmediata de una medida excepcional que regirá para la jornada de mañana. Según indicaron desde la institución, la decisión responde a una situación que requiere prevención y control dentro del establecimiento educativo.

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En ese marco, las autoridades dispusieron que ningún estudiante podrá asistir con mochila ni portar objetos personales, debiendo concurrir únicamente con lo puesto. La medida busca reforzar la seguridad dentro de la escuela, mientras se espera mayor información oficial sobre los motivos que originaron esta disposición.