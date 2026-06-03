Intentó cruzar corriendo el Acceso Norte y terminó atropellada: sufrió una fractura y múltiples lesiones

La mujer fue atropellada por un automóvil cuando atravesaba coriendo la transitada arteria. La conductora dio negativo en el control de alcoholemia.

Una mujer de 34 años resultó gravemente herida la noche del martes, tras ser atropellada mientras intentaba cruzar el Acceso Norte, a la altura de calle Libertad, en Las Heras. La mujer sufrió una fractura y multiples lesiones, por lo que debio ser trasladada de emergencia a la Clínica Santa María.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 19 sobre calle Libertad, en el departamento de Las Heras y movilizó a personal policial, efectivos viales y profesionales del Servicio de Emergencias, quienes acudieron al lugar luego de que se reportara el siniestro.

Intento cruzar el Acceso corriendo De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la mujer caminaba junto a otras dos personas cuando decidió atravesar la transitada arteria. En esas circunstancias, comenzó a cruzar corriendo mientras sus acompañantes permanecían detenidos al costado de la calzada.

Fue entonces cuando fue impactada por un vehículo Peugeot 308 que circulaba por la zona y era conducido por una mujer de 31 años.

A raíz del fuerte impacto, la peatón sufrió una fractura de húmero y diversos politraumatismos, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada a la Clínica Santa María.