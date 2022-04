Hace alfombras de personajes de caricaturas y explotó en las redes

Gonzalo Haene vive en Buenos Aires y aprovechó la cuarentena, como muchos, para aprender manualidades. Durante el aislamiento comenzó a estudiar online la técnica del bordado a mano y se compró un kit que venía con todos los elementos para hacer el primer bordado y también videos con el paso a paso. Así, paso poco más de 1 año bordando y realizando pedidos personalizados hasta que descubrió el tufting.

Hoy vende alfombras personalizadas con personajes de distintos dibujos y series animadas como Bob Esponja, Pókemon, Baby Yoda y Totoro, entre otros y tiene un emprendimiento llamado Zalo Atelier. Esta semana subió a la red social del pajarito una foto de la alfombra de Homero Simpson y se hizo viral. Lo favearon el tuit más de 115 mil personas y le contestaron más de 500.

les comparto la última alfombra que hice uD83EuDDF6 :) pic.twitter.com/6OK7t5pnOf — gonza (@gonzahaene) March 30, 2022

"El bordado fue el primer paso que me llevó a encontrar esta pasión mía. Hoy en día me dedico 100% a hacer alfombras. Lo que me impulsa son las ganas de crear y, como existen infinitas posibilidades, la imaginación es el límite. Se pueden crear piezas enormes o chicas, llenas de colores, con diseños abstractos o con una ilustración. Me gusta que todo el proceso sea manual, desde el diseño hasta la producción de la alfombra y la terminación de la misma".

Tufting es una técnica de producción de alfombras o telares en el que unos hilos se inyectan a una tela base o respaldo. Descubrió este método en octubre del año pasado. "La pistola (tufting-gun en inglés) la compré desde Estados Unidos, que me llegó a las semanas y ahí me enfoque a full a practicar", comentó Gonzalo.

Entre fines del año pasado y comienzos de este, volvió oficial su emprendimiento Zalo Atelier y comenzó a tomar pedidos para alfombras personalizadas.