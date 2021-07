Una noticia que llamará la atención a los fanáticos del Super Mario 64

El videojuego Super Mario es uno de los clásicos de Nintendo que se lanzó por primera vez en 1985, pero hoy sigue más vigente que nunca. Su popularidad es tal que uno de sus fanáticos compró una copia cerrada del Super Mario 64 por $1.5 millones de dólares.



Las subastas están en auge y Mario Bros no se quedó atrás. La casa Heritage Auctions, ubicada en Dallas, Texas, reveló semanas atrás que tenía una copia sin abrir y en buenas condiciones de esta serie que se lanzó en junio de 1996. Un comprador anónimo y fanático no dudo en adquirirlo, pero indicaron que no revelarán su nombre.

El videojuego fue lanzado el 23 de junio de 1996. Fuente: Super Mario 64

Valarie McLeckie, la especialista en videojuegos de Heritage Auctions, expresó que el Super Mario 64 se convirtió en el videojuego más caro de la historia y que se quedaron sorprendidos. Días antes la casa de subastas había batido su récord anterior al subastar el juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time por 870.000 dólares.

Super Mario 64

Los videojuegos de Super Mario siguen las aventuras del plomero Mario y casi todos los escenarios suelen ser en el Reino Champiñón. Cada tanto se le une su hermano, Luigi, y otros miembros de la franquicia. Para septiembre del año 2015, Nintendo vendió más de 310 millones de copias de los videojuegos, lo que la convierte en la serie más vendida de la historia.

El videojuego es apta para las plataformas Nintendo 64, Wii, Wii U, Nintendo iQue. Fuente: Super Mario 64.

En el caso de Super Mario 64, se trata del primer videojuego en 3D y de mundo abierto de la serie Super Mario, además de ser el más popular de la consola Nintendo 64. Tiene una remasterización para la Nintendo DS, en el que introduce a Yoshi, Luigi y Wario como personajes jugables.



Es el primer videojuego de la serie Super Mario que incorpora la voz de Charles Martinet para Mario y también le dio voz a Luigi, bebé Mario, bebé Luigi Wario, Waluigi y Toadsworth. Martinet también realizó una interpretación oficial en español, para un anuncio de Mario Golf de la consola Gameboy Color.



En este videojuego, Mario debe volver a salvar a la Princesa Peach de Bowser, recoger hasta 120 estrellas de las pinturas y devolverlas a su castillo. El jugador debe desbloquear niveles y podrá hacer que Mario haga movimientos como el puñetazo, el triple salto y el uso de una gorra alada para volar.

¿Pagarías 1.5 millones de dólares por una copia de un juego en su envase original?