Videojuegos clásicos que no podes dejar de jugar

¿Estás en cuarentena y tenes ganas de pegarte un buen vicio, introducirte en una nueva historia, que el personaje principal se te haga piel y emprender nuevas aventuras de manera virtual?

Acá te dejo una guía completa según tus gustos y edad, recomendaciones de juegos y sagas que le podes sacar el jugo y pasar horas divirtiéndote.

Arcade – Plataformas

Si te gustan los juegos a la vieja escuela o juegos modernos pero fieles a la plataforma te recomiendo los siguientes juegos, algunos clásicos otros nuevos:

El clásico pero muy divertido “Mario Bros”, en esta excelente saga de juegos que siempre fiel a sus raíces te recomiendo el “Súper Mario World” (Súper Nintendo) donde no solamente vas a pasar horas de juego sino que también descubrir niveles secretos a lo largo de tu aventura y podes sumar a su amigo Yoshi, también puede ser el “Mario Bros 3” (Family o Súper Nintendo) o el ultimo que sería el “New Súper Mario Brothers 2” ( Nintendo 3DS o Nintendo Wii U), estos tres son muy entretenidos y dentro de todo fáciles, los demás como el 1 tienen otro grado de dificultad.

Un clásico que no puede faltar a la hora de pegarte un vicio es el “Sunset Riders”. Si te gusta todo lo que es el Western (Lejano oeste) y los tiros, acá tenes un excelente juego de plataformas que vino en dos versiones la de Árcade (maquina fichin) o Súper Nintendo donde podías elegir hasta cuatro personajes (Billy, Bob, Cormano y Steve) y la de Sega Génesis que podías elegir solo dos personajes (Billy y Cormano) y esta versión tenía menos niveles y otros jefes distintos. Un juego muy entretenido al día de hoy.

Si te gustan las plataformas y las dificultades elevadas te recomiendo: “Cup Head don’t deal with the Devil”. (Exclusivo Xbox One y PC) Un juego de plataforma donde su arte está basado en los dibujos antiguos como por ejemplo el primer Mickey Mouse. Es un dúo de cabezas de taza que fueron al casino y fueron estafados, ahora tienen que librar varios Jefes para llegar al final y solucionar su problema pero será un camino arduo.

No podemos dejar de lado dos súper clásicos de toda la vida, el “Tetris” y el “Pac-man”, horas de diversión, hasta podes llegar a jugar unos minutos y listo.

Te dejamos una lista de otros juegos nuevos y clásicos para que busques, muy buenos para entretenerte: “Castlevania Symphony of the Night”, “Slain Back from hell”, “New and Tasty”, “Fez”, “Super meet boy”, “Contra hard cops”, “Gta2”, “Vectorman”, “Earthworm Jim”, “Comix Zone”.

Survival Horror (Supervivencia, juego de terror)

Si te gusta abrir puertas, buscar items, resolver puzzles, enfrentarte a demonios, zombies, espíritus malignos, deformidades del espacio exterior y tener una buena historia te recomiendo las siguientes sagas y títulos.

“Silent Hill”, un clásico de los survival de la vieja escuela, uno de los primeros que salieron para la primer consola de PlayStation. Luego de un accidente de tránsito, Harry se levanta en una cafetería de un extraño pueblo y es asistido por una oficial de turno, el pueblo esta desolado y ha perdido a su hija, ahí comienza la aventura, está lleno de puzzles exigentes, todo un pueblo para recorrer, hospitales, escuelas, alcantarillas, etc y enfrentarte a criaturas extrañas, a medida que avanzas vas descubriendo de a poco todo el trasfondo del pueblo: Silent Hill. De esta saga los 3 primero juegos serian los más fieles al título en todo aspecto.

“Dead Space”, Este juego cuenta con 3 títulos sólidos, tu personaje principal es Isaac Clarke, un Ingeniero en sistemas que trabaja para la concordance Extraction, Sobreviviente de la USG Kellion, USS Ishimura, sobreviviente de Aegis VII y de los incidentes en la estación Titan. En su primera entrega es enviado con un grupo de rescate a bordo del USG Kellion, hacia la estación espacial USS Ishimura tras una llamada de socorro, es ahí donde deberá enfrentar una raza llamada, Nechromorfos y revelar los misterios del Marker.

“Resident Evil”, este juego cuenta con 7 títulos oficiales y varios de historias paralelas o en otros lugares, originalmente salió para la primera consola de PlayStation y para Sega Saturn. Todo comienza en una mansión a las afueras de Raccon City en las montañas Arklay, un grupo de rescate de la policía es enviado a investigar lo sucedido en el área, en el juego te enfrentaras a los zombies a causa del virus T y deberás investigar la causa de todo esto.

Juegos de aventura

Si te gustan los juegos con historias increíbles y épicas te recomendamos los siguientes títulos.

“God of War”, este juego cuenta con 5 títulos, se basa en las aventuras de un semidiós espartano, Kratos, quien enfrenta varios personajes de la mitología Griega, tanto Héroes como criaturas mitológicas y también Dioses Griegos como Zeus y Poseidón. En su última entrega, Kratos se enfrentara esta vez a los Dioses y criaturas Nórdicas. El juego es una exclusividad de Sony Playstation.

“Gears of War”, este juego cuenta con 6 títulos, si te gustan las balas y el gore, no dudes en jugarlo, Marcus Fenix y sus compañeros, Dominic Santiago, Bear y Cole solados de la COG, se enfrentaran a una raza proveniente bajo tierra, llamada Locus, donde luego tres razas incluida los Lambent se cruzaran en una batalle épica. Esta franquicia es una exclusividad de Microsoft y se puede jugar en Xbox 360 y Xbox One.

“The Legend of Zelda”, este es un grandioso juego de aventuras con bases de rpg donde tu personaje principal será Link, recorrerás muchas zonas de todo el valle de Hyrule para llegar a combatir a Ganon y rescatar a la princesa Zelda. Hasta hoy en día se considera el juego “The Legend of Zelda Ocarina of Times”, uno de los mejores juegos de Aventura, este titulo salió para Nintendo 64 y todos los demás han ido atravesando todas las consolas de Nintendo desde la primera, la legendaria NES.

Otro título muy entretenido es el “Uncharted” exclusivo de PlayStation 3 y 4, sos el personaje Nathan Drake, el nuevo Indiana jones, esta franquicia cuenta con 6 títulos, 4 oficiales uno para consola portátil PS Vita y una historia paralela con otro personaje. Deberás investigar templos antiguos en locaciones increíbles y también enfrentar a los enemigos de Drake que son saqueadores de tesoros.

¡Ahora a viciarte!