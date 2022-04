Cómo son y qué significan los símbolos de la masonería que, según el Gran Maestre, están en todos lados

La masonería ha estado presente en muchos momentos históricos. Se consolidó institucionalmente a fines de la Edad media, sin embargo, algunos historiadores masones remontan sus símbolos y enseñanzas hasta los esenios. Pero una de las cosas más secretas o muy difícil de comprender para alguien que no forma parte de la masonería es su manera de transmitir un mensaje a través del símbolo. MDZ visitó la sede de la Gran Logia de la Masonería argentina, ubicada en el microcentro porteño, para entrevistar al Gran Maestre Pablo Lázaro, quien explica la formación que ofrece la masonería y el sentido de transmitir un mensaje a través del símbolo.

-La masonería se presenta como una formación intelectual y moral, ¿se puede encontrar también espiritualidad y esoterismo en sus enseñanzas?

-Es que la masonería es una escuela iniciática que enseña a través del símbolo, a diferencia de otras que son dogmáticas o que enseñan a través del signo que para todos significa lo mismo (por ejemplo, la señal de STOP). El símbolo, por el contrario, es sinónimo de librepensamiento: para vos es una cosa, para mí, otra, para él, algo distinto. Dentro de 10 años seguramente interpretaremos las cosas de distinta manera pero, sin embargo, a partir del símbolo y de su interpretación buscamos puntos de acuerdo en común. Por ejemplo, el Gran Arquitecto del Universo -uno de los símbolos más conocidos de la masonería- para el creyente es Dios -hace hincapié en su espiritualidad o manera de buscar a lo que él entiende como Dios- y para el ateo puede ser el progreso. Sin embargo, los dos hablamos del Gran Arquitecto del Universo. Son dos miradas que a través de la historia han dividido a la humanidad y acá son un punto de encuentro.

Símbolo del Gran Arquitecto del Universo

-Sin embargo también tienen enseñanzas judeocristianas y estudian la cábala hebrea, por ejemplo...

-Hay masones que estudian la cábala y la alquimia. Así como hay otros que se dedican al desarrollo de la historiografía o se dedican a la política. Digamos que cada logia tiene objetivos diversos. Algunos se dedican al estudio del símbolo, de sus distintas interpretaciones a lo largo de la historia, y otras se dedican a fines concretos y objetivos quizás más racionalistas. Pero en general todos somos masones y no es la logia la que va cambiando. Uno va cambiando y va teniendo distintas búsquedas a lo largo de su vida, por lo tanto, de logia y ocupándose de diversos temas. Todos somos hermanos, eso es lo que nos aúna. Somos masones pero compartimos diversos objetivos y esa es nuestra principal fortaleza. Tenemos hermanos que se ocupan desde la filantropía al estudio del símbolo o a temas políticos.

-¿Y eso cómo lo eligen?

-Básicamente depende de los hermanos porque somos respetuosos de la libertad individual y cada logia tiene sus objetivos escritos y presentados en sus metas anuales donde muestran qué van a hacer ese año.

-¿Por qué, aunque la masonería dota a las personas con ciertas enseñanzas morales, hay masones que cometen delitos?

-La masonería está conformada por hombres. Siempre inculcamos desde el minuto 0 cuando alguien entra a la masonería que el límite es la ley. Somos respetuosos y estamos juramentados de respetar las leyes de la nación en la que vivimos. El masón es una persona respetuosa de la ley y la nación que lo cobija y en este sentido, te agradezco la pregunta porque hay un gran mito de que existe una especie de Papa masón que rige los destinos del mundo y esto no es así. La masonería es potencia por país: yo soy el gran maestre de la gran logia de la Argentina. Tengo capacidad de administración sobre las logias que están en nuestro territorio pero no en otros países. Existen foros de confluencia donde debatimos como pueden ser la ONU o la OEA para las naciones. Tenemos, por ejemplo, Confederación Masónica Interamericana (CMI) donde debatimos, aunque después la aplicación de cada territorio corresponde a cada gran logia y por eso no hay una ley universal. Con respecto a la moral, está atada a un tiempo determinado, a un territorio determinado y demás. Somos respetuosos de las naciones en las que estamos juramentados y en las que vivimos. El masón es un ciudadano honrado y de buenas costumbres. Buena costumbre para nosotros es el respeto a la ley ¿Podemos estar en contra de determinada ley? Por supuesto. Somos humanos. Ahora, nuestro dicho interno es: "Quejate, hacé un proyecto de ley en contra pero en el medio y hasta que se cambie, cumplí la ley". Esa es nuestra principal premisa.

-¿Cómo sería la sociedad si se supieran todos los secretos masones?

-Es que el secreto no se puede transmitir. Yo te puedo dar copias de todos los rituales, pero la masonería es vivencial. Tenés que vivir las distintas ceremonias, compartir. Por eso nos pegó tan de lleno la pandemia, porque hizo que muchas cosas se ocurran por zoom y no es lo mismo. Sin embargo, la masonería encontró la manera de hacer determinadas cosas y, en la medida de lo posible, empezar a juntarnos nuevamente. Pero el símbolo es intransmisible. Te puedo decir "el gran arquitecto es Dios" pero si vos no lo interpretas, no lo vivís, si no debatís en un contexto masónico nunca vas a aprehender qué es la masonería. Es muy fácil entrar a la masonería, lo difícil es que la masonería entre en vos.

-¿Y qué se hace para vivenciar la masonería?

-Practicar en todas las tenidas el método de la masonería que es cómo usar la palabra, no interrumpirse cuando alguien ya está hablando. Es un aprendizaje en sí mismo saber resumir, saber cómo contestar sin debatir porque en los distintos grados vas viendo algunas cosas de otra manera. Hay un método masónico de trabajo. En el ingreso reciente de una persona cuando se trabaja en grado de aprendiz, se aprende a debatir temas. Vos podes presentar un trabajo de lo que quieras. La idea es que cuando se concede la palabra, el que se pare a hablar, sobre todo en grado de aprendiz, sea para aportar a tu trabajo. Si vos no estás de acuerdo, se pide que hagas otro trabajo sobre el mismo tema, pero con tu postura. Los que se paran a hablar también van a hacer un aporte a esa postura, y vos hacés una síntesis. Cuando te das cuenta que todas las personas te están escuchando, empezás a vivir la masonería de otra manera.

-¿Se puede encontrar simbología masónica por las ciudades de nuestro país?

-En todo el mundo. Pero en Argentina un gran símbolo es la ciudad de La Plata en sí misma, es un caso muy conocido. Otro menos conocido es la ciudad de Necochea. Cuando uno lee el acta fundacional de Necochea, la primera frase que se lee es ‘A la gloria del Gran Arquitecto del Universo’. La cual es la manera en la que nosotros iniciamos nuestros escritos.

Ciudad de La Plata

-¿Cuál es el sentido de poner símbolos?

-La verdad es mucho más sencilla y práctica de lo que uno imagina. Es una manera de comunicar. El símbolo dice mucho más que lo escrito. Un caso clásico es el "Ojo que todo lo ve" en el billete de un dólar. Lo que los norteamericanos llaman el Gran Símbolo, fue desarrollado por masones y hoy está sujeto a todas las conspiraciones del universo. Ese símbolo es una manera de explicar. La pirámide trunca para el masón significa la obra inconclusa, la obra eterna. En la base de la pirámide se ve la fecha de fundación de Estados Unidos y el ojo que todo lo ve es es Gran Arquitecto del Universo que para algunos será Dios, para otros Yavhé, etc. En su conjunto, lo que está diciendo es: "Esta nación creada en 1776 nunca termina su trabajo eterno y la llevamos a la gloria del Gran Arquitecto del Universo". No te lo dice, te lo muestra porque escribir todo eso en un dólar es imposible. Pero transmitirlo como un mensaje para los tiempos, en particular a masones pero explicado a no masones también, es mucho más profundo que escribirlo. Para alguno significará una cosa y para otros, otra. Pero el símbolo es el mismo.

El ojo que todo lo ve en el billete de un dólar.

-Pero en general, para las personas que no saben lo que significan estos símbolos masones ¿Impactan de cierto modo en el inconsciente?

-Bueno puede haber algún símbolo que sí. Pero en general son símbolos bastante fáciles de comprender, salvo alguno muy oculto. Hay símbolos que no son específicos de la masonería pero sí entendidos por un masón va a significar otra cosa.