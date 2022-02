Masonería: mano a mano con un maestro que eligió esta misteriosa logia

Camilo Pineda (32) es colombiano y trabaja como consultor en materia de planeamiento, ordenamiento territorial y gestión de proyectos en diversos departamentos de la región caribe de su país. Además, es profesor catedrático de Planeación del Desarrollo de la Facultad de Ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Pero lo más interesante es que es maestro masón, es decir que ha alcanzado el grado más alto que se puede alcanzar en la masonería simbólica. Camilo relata a MDZ que se inició en la masonería cuando tenía 21 años. Entonces, hace más de una década, ingresó en la Muy Respetable Logia Bolivariana Nº28 del Oriente de Barranquilla afiliada a la Gran Logia Nacional de Colombia, que es una de las cinco potencias masónicas regulares que hay en su país. Ahora mismo es el Segundo Vigilante de la Benemerita, Centenaria y Respetable Logia Triple Alianza N°2 del Oriente de Barranquilla y tiene un rol de guianza de los aprendices de su taller.

Camilo Pineda, Segundo Vigilante de la Logia Triple Alianza N°2 del Oriente de Barranquilla

Camilo hace énfasis en que hay diferentes enfoques y formas de hacer la masonería, diferentes formas de vivirla y todo eso varía en la posición de acuerdo en la que se esté de aprendiz, compañero o maestro, o de gran maestre si hablamos de grandes logias. Estos son los grados de la masonería a los que sus adeptos pueden llegar desde su iniciación en la logia.

-¿Cómo definirías la masonería?

-No hay una definición como tal pero, en forma genérica, podríamos decir que se trata de una orden iniciática de carácter simbólico que presenta una estructura de moralidad. la masonería busca que las personas sean cada vez mejores dotándolas de herramientas que el adepto o miembro puede usar para pulir su piedra bruta. Esa es la teoría. Para mí, al margen de esa definición genérica, es una orden de carácter esotérico, muy ligada a la tradición judeocristiana y a la cábala hebrea. Desde lo simbólico está muy atada a las alegorías simbólicas del pueblo judío. La masonería es una formación espiritual y humana. Diría también que es una orden fraternal que tiene potencial de ser una organización de caridad y servicio, aunque esto último varía dependiendo de cada logia y de cada hermano. Lo importante es manifestar que ninguno tiene la verdad absoluta.

Logo de la Logia Triple Alianza N°2 del Oriente de Barranquilla

-¿En qué momento de la historia se ubica el origen de la masonería?

-La primera gran logia se fundó en Inglaterra en el año 1717, casi un siglo antes de la Revolución francesa. Entonces, se fusionaron 4 logias que funcionaban en Londres y esa fue la primera gran logia en la que se empezaron a unificar criterios masónicos dándoles una línea de conducta y dotando a las logias de regularidad. La tradición masónica es muy amplia. Si nos remontamos a la fundación y la historia de la masonería, hay hermanos que van hasta los egipcios y otros van hasta los sumerios. Es decir, la leyenda es muy amplia y eso viene de una tradición de constructores, canteros y demás. Imaginate, en esto nos podemos remontar hasta Pitágoras. Por eso hay algo que se llama la masonología, que dentro de los estudios masónicos son aquellos hermanos que se dedican a la investigación y a escudriñar el tema de la masonería porque ahí hay tela para cortar.

Esa primera gran logia creada en Inglaterra en 1717 sigue funcionando hasta hoy y es la logia madre de la masonería universal. La misma es regular y, por tanto, se rige con las normas del código conocido como Constituciones de Anderson de 1723. El mismo establece cómo funcionan las logias masónicas. El mismo dice, por ejemplo, que no se permiten ateos; que las logias deben estar constituidas exclusivamente por hombres; los trabajos se abren a la gloria del Gran Arquitecto del Universo; la logia justa y perfecta está conformada por 7 maestros masones; se incluyen las leyendas simbólicas que se usan en los grados de aprendiz, compañero y maestro, entre otras disposiciones.

A fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, ocurrió el primer cisma masónico porque el gran Oriente de Francia, con todo este tema revolucionario, cae y entra en sueños igual que la gran logia nacional francesa y cuando renace la masonería en Francia lo hace bajo el auspicio de Napoleón. Napoleón toma la masonería como un mecanismo para propagación de los nuevos ideales republicanos provenientes de la Revolución francesa.

La Revolución Francesa comenzó en 1789 y finalizó en 1799 con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte

-Eso confirma que Napoleón fue masón...

-De acuerdo a la información con la que cuento, Napoleón sí fue masón y tuvo en rol de generación de unidad y proselitismo de los ideales de las nuevas ideas republicanas de la Francia postrevolucionaria. Napoleón hizo grande y poderosa Francia otra vez pero dándole un espíritu diferente: ya se podían aceptar mujeres, podías ser ateo y ser masón. A esto se le dice masonería disruptiva. Es decir, que esta línea de la masonería no está bajo los cánones conservadores de los 1700 que son las Constituciones de Anderson. Esto lo digo para explicar que la masonería no es un 'monolito en piedra', sino que tiene dos caras grandes que es la cara inglesa y la cara francesa. Dentro de la masonería hay tanto de que hablar que ligarlas con una sola verdad es un error, desde el punto de vista académico claramente.

-¿Durante la Revolución francesa los masones tuvieron una participación importante en la lucha contra la monarquía?

-Había masones en ambos bandos: nobles y burgueses. Fueron parte de la ilustración. Aquí empieza a infiltrarse la masonería y comenzaron a infiltrarse las ideas de las luces, propias de las libertades, de la no sumisión ante una autoridad como eran los reyes en su momento. Eran las luces de una nueva estructura social. Sin embargo, también había nobles, gente que estaba a favor de los reyes. Todavía, de hecho, el gran maestro de la logia de Inglaterra hace parte de la familia real y eso en Francia también existía. Dentro de la masonería habían nobles inteligentes, no nobles brutos, sino gente que era bien estructurada, muy estudiada, eruditos, sabios, a pesar de que la guerra fue entre ambos bandos. Obviamente ganó el bando revolucionario y estuvieron sin duda influenciados por las ideas de otras organizaciones como los Iluminados de Baviera (conocidos como Illuminati actualmente).

-Así como en la revolución francesa ¿En qué otros momentos clave de la historia participaron los masones?

-Las independencias de Latinoamérica. Aquí encontramos a Simón Bolívar, De Miranda, O’Higgins, Santander, San Martín. Todos eran masones. Y creían en lo mismo: las independencias de las colonias. Aunque dentro de ellos también había tendencias diferentes. Aquí en Colombia Simón Bolívar es muy diferente a Santander, por ejemplo. Siendo los dos masones son dos líneas totalmente distintas. Francisco de Miranda tenía una concepción distinta a la de Bolívar, por ejemplo. Entonces también esto es importante mencionarlo. Digamos que no fue la masonería como organización formal, sino que fueron los masones que tuvieron incidencia en esos procesos independentistas. Es importante aclarar esto. Más que la masonería como institución, los que inciden en el mundo son los masones. Por eso es un error pensar que todos los masones piensan igual, sienten lo mismo y estamos viendo cómo dominamos el mundo. Eso es un error de ignorancia. La logia como tal tiene un fin más imparcial, más neutro y ligado hacia la formación y crecimiento moral y espiritual de sus adeptos.

San Martín y Bolívar fueron masones

-¿Podrías nombrar otras personas de la historia mundial que hayan sido masones?

-George Washington y muchos de los padres de Estados Unidos. En México, Benito Juárez. Creo que ahora la masonería es un poco más discreta en eso. Pocos presidentes se dicen que son masones ahora, muy pocos realmente. Dicen que Obama, dicen que Biden pero no se puede decir que efectivamente sean masones. No es cierto que todos los presidentes y todos los ministros forman parte de la masonería como dicen las redes sociales. Eso no es así. No en Colombia.

-Sin embargo podemos encontrar masones en todos los partidos políticos actualmente...

-Sí, claramente. Hay en todos los partidos políticos y hay hermanos que han cometido delitos también por corrupción, somos seres humanos. Lo que pasa es que la masonería está en el ojo de la opinión pública, que ama las teorías conspirativas, entonces si cae uno por corrupción y culpa a todos los masones. No es la masonería: es esa persona la que está cometiendo el error. Es como si un católico cometiera un error y culpáramos a todos los católicos, no tiene sentido.