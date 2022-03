Qué ensombrece la relación entre la masonería y la Iglesia Católica que excomulgó a los masones

Camilo Pineda es un maestro masón de Colombia y trabaja como asesor en varias alcaldías y gobernaciones de su país. Además, es profesor catedrático en la Universidad del Norte de Barranquilla. En una nota anterior, Camilo nos contó de qué trata la masonería, cuándo se originó y revoluciones claves de la historia mundial en la que han intervenido masones.

Si bien hay diferentes enfoques y formas de ver la masonería, así como de vivirla, podemos decir que la masonería es una orden iniciática de carácter simbólico que presenta una estructura de moralidad. La masonería busca que las personas sean cada vez mejores dotándolas de herramientas que cada miembro puede usar para pulir su piedra bruta. Es una orden de carácter esotérico, muy ligada a la tradición judeocristiana y a la Cábala hebrea. Desde lo simbólico está muy atada a las alegorías simbólicas del pueblo judío. Es decir que la masonería es una formación espiritual y humana. Sin embargo, la Iglesia Católica excomulgó a los masones y tiene con la masonería una relación, cuanto menos, compleja.

Camilo Pineda, maestro masón de Colombia

-¿Cuál es la relación entre la masonería y la Iglesia Católica?

-En lo personal, me considero un católico con espíritu de rebeldía frente a las imposiciones. Creo en la Santísima Trinidad, hago el credo católico, comulgo... Básicamente, mi relación con Jesús está por encima del Vaticano y de toda religión. Pero sigo la tradición católica porque me gusta, la disfruto y me da paz. Hay dos bulas papales, una de 1700 y otra de 1800, que plantaban que los masones estaban excomulgados, es decir, fuera de la Iglesia Católica por pecado grave. Se trata de un pecado muy grave y no podemos recibir ningún sacramento. Eso es un problema para los hermanos que somos católicos, como yo. El Papa no ha quitado esas bulas. Y eso hace que el catolicismo esté en conflicto con la masonería. A su vez, hay algunos masones -no la masonería- que no gustan de la Iglesia y tienen resistencia a la autoridad del Vaticano.

-¿Por qué crees que pasa esto?

Noticias Relacionadas Masonería: mano a mano con un maestro que eligió esta misteriosa logia

-En general, son posiciones también ligadas al siglo de las luces, a los sentimientos revolucionarios del renacimiento y demás. De alguna manera, es el espíritu liberal contra el espíritu conservador. Todo ese tipo de cosas generó en Occidente una resistencia frente a la Iglesia católica. Igual hay muchas religiones cristianas protestantes que no gustan de la masonería, los Testigos de Jehová y los evangélicos, por ejemplo. Pero realmente no hay una campaña formal de desprestigio de la Iglesia por parte de la masonería, sino que hay masones que son así. No les gusta y eso es respetable.

-Pero la masonería fue excomulgada de la Iglesia a pesar de su base judeocristiana...

-Hay varias razones. Primero, una razón política y de poder ya que los masones al participar, por ejemplo, en la Revolución Francesa, básicamente comenzaron a generar un movimiento donde la Iglesia católica perdió mucho poder. También hay que recordar que la Iglesia -el Vaticano, en realidad- es un Estado. Uno muy pequeño que tenía un poder inmenso en toda Europa y que, a partir de la acción de algunos masones, comenzó a perder influencia. También hay un motivo teológico. Tiene que ver con que las religiones imponen dogmas y cualquier cosa que esté por fuera del dogma es contraria. En ese sentido, hay posiciones filosóficas relacionadas al racionalismo, el humanismo, el naturalismo que no son bien vistas en los círculos más conservadores de la Iglesia. El pensamiento liberal genera conflictos dogmáticos y es mal visto.

-¿Crees que hay algo más?

-Por último, creo que también está mal visto que la masonería sea considerada un centro de unión en donde converge un gran pluralismo religioso. Hay hermanos cristianos, judíos, musulmanes y hasta de tradiciones indígenas, por ejemplo. Y para la óptica católica algunas de estas tradiciones son paganas, por lo que la masonería promueva esa unión de religiones y comportamientos sobre un sistema moral, religioso y esotérico puede ser un poco mal visto por parte de la Iglesia. Porque, además, la masonería también es muy gnóstica y hay mucho misterio y muchas cosas que hay que acceder mediante unos juramentos para iniciarte y ascender de grados. Ese secretismo definitivamente no gusta.

-La Iglesia, es decir, el Vaticano ¿Conocen de esos secretismos que ustedes adquieren dentro de la masonería?

-Sí, obvio. Yo creo que sí. Además, porque puedes adquirir la información en Google. Tienes acceso a todo.