Los terremotos en Venezuela ya dejaron 1.430 muertos y más de 3.200 heridos
Tras los dos fuertes terremotos de 7,1 y 7,5 de magnitud en Venezuela, ya se contabilizan 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridos.
Tras los dos fuertes terremotos de 7,1 y 7,5 de magnitud en Venezuela, ya se contabilizan 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridos.
Alrededor de 920 muertos y más de 50.000 desaparecidos, es el balance del doble terremoto en Venezuela. Mientras crece la desesperación por encontrar sobrevivientes, países de todo el mundo envían sus brigadas de rescatistas y personal médico para asistir en las tareas de rescate que avanzan lento y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas.
En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, dijo que más de 50.000 personas están desaparecidas, y el gobierno venezolano da cuenta de casi 3.000 heridos.
Especialistas señalaron que se trata de uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967 que afectó gravemente a Caracas.
Venezuela comunicó este sábado que ya son 1.430 los muertos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó el aumento de la cifra. “A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, señaló en declaraciones al canal venezolano VTV.
Además, el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez dijo que el número de heridos asciende a los 3.238, al tiempo que hay más de 3.100 familias en refugios y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas de la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira.
Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.
"La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos", informó el Ministerio de Defensa argentino en la mañana de este sábado.
La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno.
"La zona de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde nuestros efectivos, junto a los binomios de perros de guerra y sus guías, comenzarán a trabajar para asistir a la población y colaborar en la búsqueda de sobrevivientes", precisó defensa en un posteo de X acompañado de imágenes de los rescatistas que conforman la comitiva argentina.
La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas… pic.twitter.com/eQjl793odO— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026
La ayuda enviada por Argentina a Venezuela para dar asistencia internacional tras los devastadores terremotos en Venezuela arribó en las últimas horas y se se encuentra colaborando en las tareas de emergencia. Un total de 26 efectivos del Ejército Argentino arribaron a Caracas con el objetivo de participar en la búsqueda de personas desaparecidas y apoyar las operaciones de rescate en las zonas más afectadas.
Entre el personal trasladado se encuentran especialistas en búsqueda y salvamento acompañados por perros entrenados para localizar sobrevivientes entre los escombros. El operativo dispuesto por el gobierno de Javier Milei también contempla el envío de médicos emergentólogos, enfermeros y auxiliares, además de equipamiento sanitario, medicamentos y una ambulancia preparada para intervenir en situaciones críticas.
Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto.Buen viaje a todos los rescatistas. La Argentina está orgullosa de ustedes. pic.twitter.com/nfHpSaRZcr— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) June 27, 2026
Para garantizar la logística y el traslado de insumos y personal, fueron puestos a disposición un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
A su vez, la ayuda incluye dos plantas potabilizadoras de agua, 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado destinados a brindar asistencia y mejores condiciones de alojamiento a las familias damnificadas por el desastre.
AYUDA A VENEZUELAHoy se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela.La aeronave de la Fuerza Aérea transporta personal… pic.twitter.com/QQyoy7EoDE— Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 27, 2026
Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unas 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de intensidad moderada o superior, mientras que alrededor de 2,1 millones sufrieron los efectos más devastadores.
La evaluación preliminar, realizada mediante imágenes satelitales, inteligencia artificial y modelos sísmicos, determinó además que unas 1,7 millones de estructuras se encuentran dentro de las áreas afectadas. El costo de los daños directos fue estimado en unos 6.700 millones de dólares, aunque especialistas consideran que el impacto económico total podría multiplicarse durante el proceso de reconstrucción.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado la continuación del cierre de accesos y la militarización en La Guaira, tras los recientes sismos que provocaron más de 900 muertes en el país, anunciada por Diosdado Cabello el viernes.
En ese sentido recalcó, desde el Puesto de Comando, que estas medidas buscan asegurar el entorno para los equipos de rescate y prevenir riesgos sanitarios adicionales. Rodríguez subrayó que la restricción de entrada a la “zona de desastre” no solo facilita el trabajo de los más de 14 mil profesionales desplegados, sino que también forma parte de una estrategia para evitar emergencias de salud pública
El gobierno de Venezuela restringe desde la noche del viernes el acceso a la zona más afectada por los potentes terremotos registrados el miércoles, anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
“Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas” (00:00 GMT) del 26 de junio, dijo Cabello. Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió no desplazarse hacia La Guaira, a unos 40 km de Caracas, para facilitar el desplazamiento de los equipos de salvamento.
Replica de magnitud 5,4 se ha sentido en el país hace momentos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360.
"Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Con información de EFE
"Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos", publicó la mandataria en su cuenta de X.
En un comunicado en la misma red social, también propiedad de Musk, Starlink anunció que ofrecerá el servicio gratuito hasta el 25 de julio "a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela".
"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la presidenta Delcy Rodríguez al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Asimismo, Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.
Por otro lado, anunció la militarización del estado costero de La Guaira (centro), contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.
"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.
La mandataria señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.
Alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas, informó este viernes Naciones Unidas.
De esos 25, 17 son equipos urbanos de búsqueda y rescate, y proceden de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México, indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke.
Los fondos recaudados servirán para apoyar a la Cruz Roja Venezolana en la asistencia a 300.000 personas gravemente afectadas, con la atención inicial centrada en La Guaira y el Gran Caracas, donde la destrucción es más grave, destacó la federación en un comunicado.
Los equipos de rescate internacionales están desde esta noche aterrizando en Caracas para luego ser desplegados a los diversos lugares donde se encuentran las docenas de edificios colapsados.
Más de 70.000 familias afectadas en el estado de La Guaira, señala el Gobierno venezolano.
El gobierno venezolano eleva en más de 4300 los heridos por los múltiples terremotos.
El número de muertos por el par de fuertes terremotos de ayer en el norte de Venezuela, de magnitud 7.2 y 7.5, ha aumentado a al menos 235, según el Ministerio de Salud de Venezuela.
Mientras siguen las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela, un grupo de voluntarios puso en marcha un registro ciudadano para ayudar a las familias que aún no logran establecer contacto con sus seres queridos.
La iniciativa funciona a través de una plataforma digital llamada Desaparecidos Terremoto Venezuela donde los usuarios pueden informar la desaparición de una persona y actualizar posteriormente el estado de la búsqueda en caso de ser localizada.
De acuerdo con los datos difundidos por los organizadores, hasta este jueves el sitio había recibido 54.265 reportes, aunque aclararon que se trata de un relevamiento no oficial y que las cifras no forman parte del balance emitido por las autoridades venezolanas.
Según ese registro, 41.553 personas continuaban sin contacto con sus familiares o allegados, mientras que otras 12.712 ya habían sido encontradas y retiradas del listado de búsqueda.
Los impulsores del proyecto explicaron que la propuesta nació como respuesta a las dificultades en las comunicaciones y a la necesidad de centralizar información en medio de la emergencia generada por los movimientos sísmicos.
"Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos, para que su nombre dé tranquilidad, no angustia", señala el mensaje publicado en la portada de la plataforma.
El sistema se actualiza de manera permanente a partir de la información aportada por los propios usuarios, por lo que el número de personas reportadas varía constantemente conforme avanzan las tareas de localización y se restablecen las comunicaciones en las distintas regiones afectadas.
La herramienta se convirtió en pocas horas en un punto de referencia para miles de familias que buscan noticias de familiares y amigos, mientras continúan los operativos de rescate y las autoridades trabajan para dimensionar el impacto total de la tragedia.
Un total de 138 réplicas se registraron en el territorio nacional tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país la tarde del miércoles 24, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una alocución ofrecida a la nación.
El jefe parlamentario detalló que los constantes movimientos telúricos contabilizados hasta el mediodía de este 25 de junio provocaron graves afectaciones materiales en importantes zonas del país, reportó el diario El Universal.
Debido a la magnitud de los daños, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, procedió a declarar las localidades afectadas como zonas de desastre natural.
Para atender la emergencia en las regiones afectadas, el Ejecutivo venezolano designó un comando unificado que ya se encuentra desplegado de forma coordinada en el terreno.
Este órgano tiene la tarea de ejecutar las acciones de asistencia, evaluación de daños y mitigación de riesgos directamente en los sitios más perjudicados por el evento sísmico, señala el informe.
Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos.
En tanto, el Cuerpo de Bomberos de Quito, la capital de Ecuador, informó que partirán hacia Venezuela 47 rescatistas y dos perros entrenados para apoyar en las labores de búsqueda.
Desde El Salvador, un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate se sumaron también para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela.
En tanto, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ofreció este jueves el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados de rescate a Venezuela. “Lo que usted necesite y que el pueblo de Costa Rica pueda ayudarle, pueden contar con nosotros”, expresó la mandataria durante la llamada, en la que también informó que mantiene coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y equipos de rescate especializados para facilitar el envío de ayuda en el menor tiempo posible.
Los terremotos registrados en Venezuela también tuvieron impacto en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Allí, un pasajero grabó el instante en que un avión que estaba listo para despegar se sacudió por el movimiento sísmico. En un primer momento, muchos viajeros creyeron que se trataba de una turbulencia.
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, difundió un mensaje dirigido a los afectados por los terremotos que golpearon al país y llamó a organizar redes de asistencia para ayudar a las víctimas de la tragedia.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Machado expresó su solidaridad con las familias que sufrieron pérdidas humanas y materiales, y destacó la capacidad de la sociedad venezolana para enfrentar situaciones de emergencia. "No estamos solos. Nos tenemos", afirmó al convocar a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta.
La dirigente también pidió fortalecer los mecanismos de ayuda humanitaria ya existentes y sumar voluntarios para colaborar con la distribución de insumos en las zonas más afectadas por los sismos.
Además, puso especial atención en los sectores más vulnerables, como los adultos mayores que perdieron sus hogares y los niños que quedaron sin el acompañamiento de familiares tras el desastre.
En el cierre de su mensaje, Machado envió una señal de esperanza a los damnificados y llamó a mantener la unidad frente a la emergencia. "Estamos juntos, no estás solo", expresó.
Tras los dos terremotos que golpearon Venezuela en la tarde del miércoles, el sitio web Desaparecidos Terremoto Venezuela contabilizó que existen 46.070 personas reportadas, mientras que hay 41.815 que aún continuán sin establecer contacto con sus seres queridos.
Estados Unidos anunció un paquete de asistencia de 150 millones de dólares para colaborar con Venezuela tras los devastadores terremotos que golpearon al país y dejaron cientos de víctimas.
Además de la ayuda económica, el gobierno estadounidense confirmó el envío de dos equipos especializados en búsqueda y rescate, que participarán de los operativos destinados a localizar personas desaparecidas en las zonas más afectadas por la tragedia.
La asistencia fue comunicada por el Departamento de Estado, que señaló que los recursos estarán destinados a reforzar las tareas de emergencia y apoyo humanitario mientras continúan los trabajos de rescate y asistencia a los damnificados.
El anuncio se suma a las muestras de apoyo internacional que comenzaron a llegar en las últimas horas, en medio de una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en décadas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a la crisis que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos y aseguró que la prioridad de la comunidad internacional está puesta en las tareas de rescate. "Venezuela necesita rescatistas", afirmó durante una entrevista televisiva, al tiempo que confirmó que distintos países trabajan de manera coordinada para asistir a las zonas afectadas.
Según explicó el funcionario, el Gobierno argentino participa de las gestiones para reunir recursos humanos y equipos especializados que puedan colaborar con los operativos desplegados en el país caribeño. "Estamos poniendo esos recursos a disposición para que las autoridades determinen cuál es la mejor manera de utilizarlos", señaló.
Quirno también pidió paciencia a familiares y allegados de las víctimas mientras continúan las evaluaciones sobre el terreno. En ese sentido, remarcó que los esfuerzos están concentrados en localizar sobrevivientes y asistir a las comunidades afectadas por la tragedia.
Además, confirmó que Argentina mantiene contacto permanente con Estados Unidos y otros gobiernos para coordinar la ayuda internacional. "Se está organizando un canal de solidaridad, pero en este momento el foco está puesto en el rescate. Es un operativo multinacional que demandará tiempo", concluyó.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó este jueves a La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos que sacudieron al país y dejaron al menos 188 muertos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas, de acuerdo con el último reporte oficial.
La presencia de la mandataria en la región fue confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien indicó que supervisará las tareas de asistencia a los damnificados y el operativo desplegado tras la emergencia.
La Guaira fue declarada zona de desastre natural luego de sufrir algunos de los daños más severos provocados por los sismos. En la región continúan los trabajos de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras siguen llegando equipos de emergencia y ayuda humanitaria para asistir a los afectados.
Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y trabajan para determinar el alcance total de los daños en una de las peores tragedias registradas en Venezuela en las últimas décadas.
El Gobierno de España informó que 68 ciudadanos españoles continúan sin ser localizados tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela. La cifra fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mientras avanzan las tareas de búsqueda y relevamiento en las zonas afectadas.
Según explicó el funcionario, las autoridades españolas trabajan para verificar la situación de los cerca de 150.000 ciudadanos españoles que residen en territorio venezolano y establecer contacto con quienes aún no lograron comunicarse con sus familiares o con las representaciones diplomáticas.
Ante esta situación, Albares pidió a los españoles que se encuentren en Venezuela y no hayan reportado su estado que se comuniquen con la embajada o los consulados a través de los canales de emergencia habilitados tras la catástrofe.
El ministro también confirmó que tanto la embajada de España en Caracas como el consulado español sufrieron daños materiales a causa de los sismos. Sin embargo, aclaró que ambas sedes continúan funcionando y prestando asistencia a los ciudadanos afectados por la emergencia.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el número de personas fallecidas debido a la tragedia que sacudió a Venezuela este miércoles por la tarde subió a 188, mientras que hay 1520 heridos.
En medio de la crisis provocada por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, comenzaron a reportarse saqueos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos que dejaron al menos 164 muertos y cientos de heridos.
Los hechos ocurrieron en Catia La Mar, donde vecinos y testigos registraron a grupos de personas retirando mercadería de un comercio de alimentos que había sufrido graves daños estructurales y parte de sus instalaciones resultaron incendiadas tras el desastre.
Las imágenes comenzaron a circular mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en distintos sectores de la región costera ubicada al norte de Caracas, donde se concentraron algunos de los derrumbes más importantes provocados por el doble terremoto.
La Guaira fue declarada zona de desastre natural por las autoridades venezolanas debido a la magnitud de los daños. En paralelo a los operativos de emergencia, las fuerzas de seguridad intentan mantener el orden en las áreas más comprometidas, donde miles de personas permanecen afectadas por la tragedia.
El doble terremoto que sacudió a toda Venezuela este miércoles por la tarde dejó destrozos en la capital del país, siendo uno de los lugares más afectados la zona de La Guaira, el principal puerto de Venezuela. Las imágenes aéreas mostraron cómo la ciudad costera quedó reducida a escombros tras la tragedia.
Después de que la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, anunciara inicialmente que España, Italia y República Checa habían ofrecido asistencia a través de este mecanismo, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió a cuatro países adicionales.
"En estas horas difíciles, estamos con los venezolanos. La Comisión Europea está coordinando la respuesta europea al terremoto a través de nuestro Mecanismo Europeo de Protección Civil. España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos enviarán equipos de búsqueda y rescate", escribió Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.
De acuerdo a la página "Desaparecidos Terremoto Venezuela", una plataforma que se diseñó rápidamente para reportar familiares que no estaban siendo localizados por su familia, el número de personas desaparecidas es de 33.431.
Para ver la página web y reportar a algún familiar o ser querido, se puede visitar haciendo click en este link.
La Federación Venezolana de Fútbol informó, este jueves, la desaparición de tres jugadores de la Selección conocida como “La Vinotinto”, después de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles.
Se trata de Yimvert Berroterán, de 18 años; Edwin Peraza, de 33 años; y José Manuel Pimentel Berrios, de 16.
Vanesa es la hermana de Germán Giuliani, el único argentino que queda todavía detenido en Venezuela y del que no sabe nada aún, no ha tenido información oficial sobre el estado del abogado. En medio de la conmoción por los terremotos, la mujer salió a hablar y reveló qué información le llegó desde el complejo penitenciario de Yare II, donde su familiar sigue aprehendido por el régimen chavista.
Venezuela se encuentra en vilo desde ayer, con destrozos en varias zonas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de US$200 millones para afrontar la crisis y reconstrucción del territorio afectado.
Pero el país ya se encontraba atravesando una crisis económica desde hace varios años. El país tiene la inflación más alta del mundo, según el FMI. En 2025 registró una suba de 475%. A su vez, debido a la situación económica, gran parte de la población migra hacia otros países en búsqueda de oportunidades.
En una rueda de prensa tras un consejo de ministros, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, informó de que "hace unos minutos se ha identificado a la primera víctima mortal de nacionalidad portuguesa y residente en Venezuela".
El ministro detalló que fue rescatada con vida de entre los escombros, pero que falleció de camino al hospital, sin especificar en qué parte del país latinoamericano se encontraba la víctima.
El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano.
El donativo, dispuesto por el pontífice tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publica el portal Vatican News.
"Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda debe llegar sin condicionamientos ni intermediario que la utilicen como instrumentos de control", pidió González Urrutia en un video en sus redes sociales.
El opositor aseguró que no hay "cifras confiables de víctimas", lo que es "parte de la tragedia" y apuntó a que "décadas de destrucción institucional" han provocado que se llegue a la catástrofe con equipos de rescate, el sistema de salud y las telecomunicaciones "destruidos".
Organizaciones humanitarias y la diáspora de venezolanos en Miami, la mayor en Estados Unidos, empezaron este jueves a recolectar ayuda para enviar a sus compatriotas tras los dos terremotos que dejaron la noche del miércoles al menos 164 muertos en Venezuela.
La organización Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Doral, en el condado Miami-Dade, con gran población de venezolanos, activó su respuesta de emergencia y prepara el envío de ayuda al país caribeño.
"Nuestros equipos de reconocimiento y de respuesta de emergencia se están desplegando de inmediato", señaló la organización en un comunicado publicado en su página web, en el que describió el seísmo como uno de los más fuertes registrados en el país "en más de un siglo".
En medio de la cobertura desde Caracas, una periodista local habló para la televisión argentina y sintió una réplica en vivo.
Esto ocurrió en plena transmisión de TN. Mientras Gonzalo Bañez dialogaba con la comunicadora, Adriana Núñez Rabascall expresó asustada: "Hay una réplica en este momento". "Se está moviendo", agregó.
Después de los terremotos que causaron destrozos en Venezuela, el país quedó devastado. Varios ciudadanos filmaron cómo fue la noche luego de la tragedia, y los videos se hicieron virales en redes sociales.
"Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la Presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate de Fairfax County, Virginia, y Los Ángeles", dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos en diálogo con la prensa.
"Lo más importante ahora son los refuerzos en rescate, tienen muchos edificios que colapsaron. Su aeropuerto se daño severamente, así que tendremos que apoyarnos en el Departamento de Guerra para dejar los recursos allí.
Lucas Trejo, un futbolista argentino oriundo de Córdoba, que actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira, denunció que no logra localizar a su esposa ni a sus dos hijos desde que ocurrieron los sismos.
Según explicó el propio jugador en sus redes sociales, su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre. La situación se agravó cuando confirmó que el edificio donde residían se derrumbó por completo.
La decisión fue confirmada por el gobierno de Pedro Sánchez, que también puso a disposición recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional".
El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades".
"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , anunció la funcionaria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó el mandatario en un breve mensaje en la red social Truth.
"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!", concluyó Trump.
En sus redes sociales, el exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un mensaje mientras sigue detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos. En el mismo, expresó que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó este miércoles que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a la costa de Venezuela podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.
Chile expresó este miércoles su solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron la zona central del país y ofreció asistencia humanitaria y equipos de rescate para colaborar con la emergencia.
A través de un comunicado, la Cancillería chilena puso a disposición recursos para asistir a las autoridades venezolanas. En ese sentido, señaló que el país "manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida".
El gesto de uno de los países más sísmicos del mundo llega mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia, y cuando aún no se conoce el saldo total de víctimas y heridos.
El último informe técnico del sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó la alerta al nivel rojo tras los terremotos registrados en Venezuela. El organismo advirtió sobre un escenario de "destrucción masiva" y estimó una alta probabilidad de que el saldo final sea de "miles de fallecidos".
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la declaración de la emergencia nacional tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el centro-norte del país y provocaron daños en infraestructura, cortes de energía y evacuaciones en distintas ciudades. La medida fue comunicada durante una conferencia de prensa realizada pocas horas después del evento sísmico.
Los movimientos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy. El temblor se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones del país. Entre las primeras disposiciones adoptadas por el Gobierno, se ordenó el cierre preventivo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde se detectaron daños estructurales durante las inspecciones iniciales.
Rodríguez también confirmó el despliegue de equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y organismos de protección civil para asistir a la población afectada. En paralelo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que los mayores daños se registraron en distintos sectores de Caracas, mientras continúan las tareas de evaluación y el monitoreo de las réplicas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó este miércoles con el pueblo de Venezuela tras dos fuertes terremotos que sacudieron el caribe de ese país con apenas 39 segundos de diferencia.
"Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones", publicó Bukele en X. Y agregó: "Fuerza Venezuela".
Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones.Fuerza Venezuela— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó este miércoles su disposición de ayudar a Venezuela luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, el principal de magnitud 7,5 que se sintió en diferentes ciudades de Colombia.
"Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano", publicó Galán en su cuenta de X.
Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar.Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del @IDIGER de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para…— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 24, 2026
El alcalde reiteró que en la capital colombiana están "listos para ayudar" en este momento en el que el país vecino lo necesite.
Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a la población mantenerse fuera de viviendas y edificios luego de los potentes terremotos que sacudieron gran parte del país y dejó escenas de pánico, daños materiales y cortes en los servicios.
Se trató de la primera declaración oficial de alto nivel tras el fuerte movimiento sísmico que afectó especialmente a Caracas y a varias regiones del centro y norte venezolano.
"No pueden estar en las casas ni permanecer en los edificios. Deben salir a la calle, mantenerse tranquilos y reportar cualquier situación a los organismos de emergencia", expresó el funcionario durante una intervención pública mientras avanzaban las tareas de asistencia y evaluación de daños.
El terremoto, inicialmente reportado con una magnitud de 7,1 y posteriormente actualizado a 7,5 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se sintió con intensidad en los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Trujillo y La Guaira, además de la capital venezolana.
Cabello señaló que las consecuencias más severas se registraron en Caracas y particularmente en sectores del municipio de Chacao, aunque también se reportaron afectaciones en barrios como El Paraíso, San Bernardino y Lídice.
Entre las zonas más comprometidas mencionó a Altamira, un sector históricamente considerado de alta sensibilidad sísmica dentro de la capital, donde se registraron derrumbes parciales de viviendas y daños en diversas estructuras.
El funcionario confirmó además que todos los organismos de seguridad, rescate y asistencia fueron desplegados para atender la emergencia y asistir a las personas afectadas por el fenómeno.
El terremoto provocó además interrupciones en el suministro eléctrico y de gas, mientras en redes sociales comenzaron a multiplicarse videos e imágenes que mostraban evacuaciones en centros comerciales, oficinas, aeropuertos y edificios residenciales.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde parte del cielorraso de una de las terminales cedió durante el sismo, según mostraron registros difundidos por pasajeros y trabajadores del lugar.
#URGENTEFuerte terremoto en Caracas Venezuela de 7.0Se cayeron varios edificios en Altamira Chacao La Candelaria San Bernardino se cayó el techo del aeropuerto internacional de Maiquetia pic.twitter.com/IiIuKFZbM6— @jorge Coronado (@jhor54) June 24, 2026
Mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance definitivo de los daños, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en las últimas décadas.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este miércoles "tranquilidad" y precaución a la población del archipiélago que está bajo alerta de tsunami, debido a los terremotos de magnitud que sacudieron a Venezuela.
"Quiero darle tranquilidad a la gente. Lo que esta advertencia significa es que a eso de las 19:19 hora local (23:19 GMT) de la noche lo que se prevé es que como este terremoto de 7,1 para Venezuela, pudiera crear en las costas de Puerto Rico, específicamente en la zona sur, aunque se prevé que en todas las costas de Puerto Rico unas fuertes corrientes marinas", indicó la mandataria en vídeo publicado en su cuenta de Facebook.
Estas declaraciones llegan después de que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitiera este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela y el segundo de 7.5.
"Todos aquellos bañistas que están en nuestras cosas, salgan del agua", subrayó González.
Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan publicó una advertencia de tsunami para la zona del Caribe y recomendó a los ciudadanos a "alejarse de las playas, puertos y marinas".
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.
En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresó su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento".
"Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió Machado.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas desconocen si el fuerte sismo causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). "Se espera la confirmación oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y se desconoce si hubo daños que lamentar", señalaron.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela. El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.
Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.
El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.
En Caracas, numerosos habitantes salieron a las calles para resguardarse durante el fuerte sacudón. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de viviendas en las que el movimiento provocó la caída de distintos objetos, desprendimiento de los edificios e incluso algunos derrumbes. Además se reportaron cortes de luz e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.
Por el momento se desconoce la cantidad de heridos o víctimas fatales tras este fuerte terremoto en Venezuela, que afectó a buena parte del país.
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