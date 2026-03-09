Israel anunció nuevos bombardeos en Irán en una segunda ola de ataques
En el décimo día del conflicto en Medio Oriente, Irán nombró a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, mientras continúa el intercambio de ataques con Israel.
El conflicto en Medio Oriente ingresó este lunes en su décimo día desde la escalada militar que comenzó el 28 de febrero con la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.
En medio de ese escenario de fuerte tensión regional, en las últimas horas se produjo un hecho histórico dentro de la política iraní: la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país.
El nombramiento fue realizado por la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano religioso encargado de elegir a la máxima autoridad política y espiritual de la República Islámica.
En la noche de este lunes se registró una "gran oleada" de ataques contra "objetivos del régimen iraní" en Teherán, según anunció el Ejército israelí.
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump declaró en conferencia de prensa que si su país no hubiera "bombardeado las instalaciones nucleares de Irán en junio, Israel ya habría sido aniquilado porque Irán tenía armas nucleares".
El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan afirmó que "nadie debe cometer errores de cálculo", en referencia al ataque de un misil que sufrió Turquía la mañana del lunes cuando la OTAN lo interceptó. Presuntamente, el orígen de ese misil se le atribuyó a Irán, no obstante el presidente iraní Pezeshkian habló con Erdogan para formar una equipo conjunto con el fin de investigar este ataque.
En ese contexto, el mandatario turco sostuvo que "nadie debe caer en la trampa de la red sionista de masacres que busca enfrentar a hermanos. Acogemos con satisfacción las declaraciones de nuestros hermanos en la región kurda iraquí y creemos sinceramente que no caerán en este juego".
El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán , Kazem Gharibabadi, afirmó que algunos países, incluidos China , Rusia y Francia , se han comunicado con Teherán en relación con un alto el fuego, informó la televisión estatal iraní.
Gharibabadi dijo que la primera condición de Irán para un posible alto el fuego sería el fin de nuevas agresiones contra el país.
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró este lunes que la guerra contra la República Islámica de Irán se encuentra “prácticamente terminada” y que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo previsto inicialmente.
Las declaraciones de Trump se dieron en el marco de una entrevista telefónica con CBS News, la cual generó una reacción inmediata en los mercados financieros.
En su discurso el martes pasado, Macron ordenó al portaaviones Charles de Gaulle, el cual es el único portaaviones nuclear no estadounidense, que se dirija al Mediterráneo oriental para defender a los aliados de Francia, asegurar las rutas en el Estrecho de Ormuz y contrarrestar drones/misiles iraníes en medio de la escalada del conflicto.
La estructura ya se encuentra en Gibraltar desde el viernes pasado.
Este lunes comenzó el décimo día de enfrentamientos en Medio Oriente, en otra jornada marcada por ataques cruzados entre Irán e Israel. En medio de este escenario, Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación para intercambiar opiniones sobre el conflicto, en la que Putin sugirió avanzar hacia una solución "política y democrática".
Esta comunicación, que fue la primera que tienen ambos en este 2026 tras un cierre de 2025 marcado por el intento de Trump de oficiar como mediador y ponerle un fin a la guerra con Ucrania, se dio también después de que ambos mostraran posturas opuestas en la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo. Mientras que el presidente estadounidense lo condenó, Putin mostró su apoyo total.
De acuerdo con ABC News, se interceptaron comunicaciones cifradas que se cree se originaron en Irán y podrían ser el detonante para el comienzo de una activación de células terroristas dormidas en suelo estadounidense.
El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró durante una conferencia de prensa del Pentágono que la guerra con Irán "no es una lucha justa. Nuestras capacidades son abrumadoras".
Además, estableció que los Estados Unidos busca la rendición incondional de los iraníes, por lo que "no nos detendremos" hasta que la República Islamita claudique.
"Sabemos que Estados Unidos está conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener un enorme shock inflacionario", escribió Araghchi en su posteo de X.
Para cerrar su mensaje, Araghchi hizo referencia a las palabras de Trump cuando amenazó a Irán con que todavía no había lanzado en su totalidad el ataque estadounidense, y afirmó que "a nosotros también nos esperan muchas sorpresas".
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró este lunes que su país investiga el ataque del pasado 28 de febrero contra una escuela primaria en Irán que dejó 168 muertos, la mayoría niñas, pero declaró que no cree que la Fuerza Aérea israelí haya estado involucrada.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron una videoconferencia con líderes de Medio Oriente para analizar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias en la región.
Los dirigentes europeos advirtieron sobre el posible impacto del conflicto en la seguridad energética global y ofrecieron a la Unión Europea como mediadora para impulsar una desescalada mediante el diálogo y la diplomacia.
Además, el bloque propuso reforzar sus misiones navales Aspides y Atalanta para proteger rutas marítimas estratégicas en medio de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, y anunció el envío de ayuda humanitaria para unas 130.000 personas en Líbano.
Tras diez días de bombardeos y ataques recíprocos, la Casa Blanca posteó un video en sus cuentas en redes sociales con una advertencia para el gobierno de Irán, acompañado de un video que muestra el despliegue de la capacidad militar de Estados Unidos.
"Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la FUERZA y el PODER de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos", declara la oficina de la Casa Blanca.
El gobierno australiano ha decidido otorgar asilo a cinco jugadoras del equipo de fútbol iraní después de que aumentaran las preocupaciones por la seguridad de las miembros del equipo, ya que los medios estatales en Irán las etiquetaron de ’traidoras’ tras una protesta silenciosa que realizaron en el campo de juego al no cantar el himno nacional iraní.
Las cinco jugadoras (Fatemeh Pasandideh, Zahra Ganbari, Zahra Sarabli, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi) abandonaron el campamento de entrenamiento del equipo nacional y solicitaron asilo en Australia. Actualmente se encuentran en un lugar seguro.
Por otro lado, el presidente Trump confirmó esta acción por parte del gobierno de Australia y reveló que el resto del equipo "está en camino" para el país. No obstante, declaró que "algunos sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluso por las amenazas que corren si no regresan".
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, teiene las mismas ideas radicales que en el pasado y que Israel perseguiría a cualquiera que las promueva en su contra.
Danon hizo estas declaraciones ante la prensa en las Naciones Unidas, un día después de que Teherán eligiera al hijo del líder supremo Alí Jamenei– asesinado en ataques conjuntos de Israel y EE. UU. el pasado 28 de febrero–para sucederlo.
El Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los Estados Unidos se encuentra "bien encaminado" para destruir la capacidad de Irán de representar una amenaza para sus vecinos y el mundo con misiles.
Las declaraciones se dieron en el marco de la ceremonia realizada en el Departamento de Estado con el objetivo de rendir homenaje a los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, incluyendo Irán. En ese contexto, Rubio aseguró que el propósito de los ataques en forma continua de Washington e Israel es eliminar el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica, su capacidad de producirlos y lanzarlos.
"Vamos bien encaminados para lograr ese objetivo", declaró, y añadió que se está logrando "con una fuerza y una precisión abrumadoras".
La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán este domingo, tras la muerte de su padre Alí Jamenei en la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, marcó un punto de inflexión en la guerra que se desarrolla en Medio Oriente.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) confirmó este lunes que interceptó un nuevo misil que se dirigía hacia Turquía, uno de los países miembros de la alianza, en medio de la creciente tensión regional provocada por el conflicto con Irán.
La información fue confirmada por la portavoz de la organización, Allison Hart, quien señaló que fuerzas de la alianza actuaron para neutralizar el proyectil antes de que alcanzara territorio turco.
“La OTAN se mantiene firme en su disposición a defender a todos los aliados contra cualquier amenaza”, expresó Hart en un breve comunicado difundido por la organización.
La portavoz no brindó detalles sobre el origen del misil ni precisó cuál era su objetivo específico, aunque el episodio se produce apenas días después de un incidente similar que elevó la tensión militar en la región.
Los mercados internacionales iniciaron la semana con fuertes caídas y preocupación en Europa por el salto del precio del petróleo en medio de la escalada bélica en Medio Oriente. En ese contexto, los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete ( G7) analizarán este lunes la posibilidad de liberar petróleo de las reservas de emergencia para estabilizar los mercados energéticos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un despliegue militar “inédito” de la marina francesa en Medio Oriente con el objetivo de reforzar las tareas defensivas y proteger los intereses europeos en medio de la creciente escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Según detalló el mandatario, la operación incluirá la movilización de ocho fragatas, dos buques portahelicópteros y el portaaviones Charles de Gaulle (aircraft carrier), que se desplegarán en distintos puntos estratégicos de la región.
Las unidades navales se posicionarán en el extremo oriental del Mediterráneo, el mar Rojo y el estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.
Macron explicó que el objetivo central del operativo es garantizar tareas de defensa y asegurar la navegación comercial en un contexto de máxima tensión geopolítica. En ese marco, indicó que la misión en el estrecho de Ormuz buscará escoltar buques petroleros y contribuir a la reapertura progresiva del paso marítimo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
El mandatario francés señaló además que la iniciativa fue analizada con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con quien debatió la necesidad de reforzar la presencia militar europea en la región.
Turquía afirmó que las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental derribaron este lunes 9 de marzo un misil balístico que, según sostuvo, fue lanzado desde Irán e ingresó al espacio aéreo turco.
Se trata del segundo misil interceptado por las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en territorio turco desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero pasado.
El Gobierno de Irán acusó a varias potencias europeas de haber contribuido a generar el escenario que derivó en los recientes ataques militares de Estados Unidos y Israel contra la República Islámica, en el marco de la creciente crisis en Medio Oriente.
La denuncia fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante su conferencia de prensa semanal, en la que apuntó directamente contra la postura adoptada por países europeos en el ámbito internacional.
“Lamentablemente, los países europeos han contribuido a crear estas condiciones”, afirmó el funcionario, quien cuestionó la posición de gobiernos como el de Francia frente al conflicto.
Según Baqaei, en lugar de defender el respeto al derecho internacional, los países europeos optaron por respaldar la presión impulsada por Washington en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en relación con el debate sobre el posible restablecimiento de sanciones contra Teherán.
“En lugar de insistir en el imperio de la ley, en lugar de plantar cara a la intimidación y los excesos de Estados Unidos, se pronunciaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el debate sobre el restablecimiento de las sanciones, y todo ello en conjunto animó a las partes estadounidense y sionista a seguir cometiendo sus crímenes”, sostuvo el portavoz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que alcanzó niveles máximos en cuatro años en medio de la creciente tensión y los enfrentamientos militares en Medio Oriente.
Durante la madrugada, el crudo superó los US$100 por barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, un salto impulsado por la incertidumbre geopolítica y el temor a interrupciones en el suministro energético global.
El diario iraní Tehran Times publicó este lunes una dramática portada con las fotografías de más de un centenar de niños que murieron durante un bombardeo contra una escuela en el sur de Irán, en uno de los episodios más trágicos desde el inicio de la actual guerra en Oriente Medio.
Las imágenes muestran a 110 de los menores fallecidos en el ataque contra el colegio Hormozgan, ubicado en la ciudad de Minab, en la provincia homónima del sur del país. El periódico acompañó la publicación con un duro titular dirigido al presidente de Estados Unidos: “Trump, míralos a los ojos”.
Debajo de la portada, el subtítulo agrega otra acusación directa: “Con cientos de niños iraníes muertos, el presidente de EE UU aún niega el bombardeo de la escuela primaria de Minab”.
Tomorrow's edition of the Tehran TimesStay tuned for straight truth pic.twitter.com/1OiUppPuD3— Tehran Times (@TehranTimes79) March 8, 2026
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó el respaldo de Moscú a Teherán luego del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, ocurrida en el inicio de la actual escalada bélica en Oriente Medio.
En un mensaje dirigido al nuevo jefe del régimen iraní, Putin destacó que Rusia mantendrá su alianza estratégica con el país persa en un momento de fuerte tensión regional. “Quiero reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, expresó el mandatario ruso en una comunicación oficial enviada a Mojtaba Khamenei.
El líder del Kremlin también subrayó que la relación bilateral continuará siendo un pilar clave en el escenario geopolítico internacional. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de Irán”, afirmó Putin, marcando la continuidad del acercamiento político, militar y económico entre ambos países.
El gobierno de China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de la República Islámica.
El pronunciamiento fue realizado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, quien reiteró la oposición de Pekín a cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos internos de otros países.
“El nombramiento del nuevo líder supremo es una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la designación de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
El portavoz remarcó además que China se opone a cualquier interferencia “bajo cualquier pretexto” y reiteró el llamado de su gobierno a un alto el fuego inmediato y al retorno al diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Próximo.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que "es un pequeño precio" que hay que pagar.
El WTI alcanzó casi los 115,72 dólares, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, cotiza en los 116,27 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.
El ejército de Israel anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra objetivos vinculados a la milicia chií Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, capital de Líbano.
Según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes, los ataques estuvieron dirigidos contra lo que describieron como infraestructura militar perteneciente a la organización aliada de Irán.
Los bombardeos se concentraron en zonas del sur de Beirut, un área considerada bastión político y militar de Hezbolá y donde la organización mantiene una fuerte presencia.
Irán inició hace pocos minutos una nueva ola de ataques con misiles contra Israel, lo que provocó la activación inmediata de las alarmas y sirenas antiaéreas en distintas ciudades del país.
Según reportes de medios internacionales y autoridades israelíes, los sistemas de defensa detectaron la aproximación de proyectiles lanzados desde territorio iraní, mientras la población fue advertida para que se dirigiera de inmediato a refugios de seguridad.
Las alertas se escucharon especialmente en zonas centrales del país, donde los sistemas antimisiles fueron activados para interceptar los ataques. En algunas áreas se reportaron explosiones que podrían estar vinculadas a interceptaciones del sistema de defensa aérea israelí.
La operación militar llevada adelante por los Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán desencadenó una serie de ataques en los últimos nueve días que resultó en el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y en una escalada de violencia en la región de Medio Oriente.
Desde los comienzos de esta ofensiva militar el 28 de febrero de este año, tres sedes diplomáticas han sido atacadas o sufrieron incidentes violentos en distintos países, de acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios de comunicación como Reuters, AP y The Washington Post.
El precio internacional del petróleo registró una fuerte suba y superó los 110 dólares por barril durante la noche del domingo, impulsado por el impacto del conflicto armado en Irán, uno de los principales productores de crudo del mundo.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el incremento se explica por las consecuencias directas que la guerra está generando sobre la producción energética en la región.
El conflicto ha provocado que varios de los productores más importantes dentro del territorio iraní reduzcan su nivel de extracción, lo que generó preocupación en los mercados internacionales por una posible disminución de la oferta global.
Irán ocupa un lugar estratégico dentro del mercado energético mundial, no solo por su producción de petróleo, sino también por su ubicación en Oriente Medio, una de las regiones que concentra las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.
Durante años, Mojtaba Jamenei cultivó un perfil bajo en la escena pública, aunque desempeñó un papel clave como uno de los colaboradores más cercanos de su padre en los círculos de poder de Teherán. Esa influencia, construida lejos de los reflectores, lo posiciona hoy como una de las figuras con mayor peso dentro del establishment político y religioso.
La designación del líder supremo recae en la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular que tiene la responsabilidad constitucional de nombrar y supervisar a la máxima autoridad política y religiosa del país.
La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica, designó este domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
Según informaron medios estatales iraníes, el cargo permanecía vacante desde el asesinato del histórico líder religioso y político durante los ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel.
Mojtaba Jamenei, un clérigo de rango medio dentro de la jerarquía religiosa iraní, había sido mencionado durante años por sectores del establishment político como uno de los principales candidatos a suceder a su padre en el máximo cargo del sistema político iraní.
El nuevo líder supremo mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las estructuras de poder más influyentes del país, lo que reforzó su posicionamiento dentro de los círculos de decisión de la República Islámica.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que su país no busca un alto el fuego en el actual contexto de tensión regional y advirtió que responderá con contundencia ante cualquier agresión.
Durante declaraciones a la televisión estatal iraní, el dirigente sostuvo que Teherán considera que los responsables de los ataques deben recibir un castigo.
“Irán no busca un alto el fuego y los agresores deben ser castigados”, afirmó Qalibaf en su intervención pública.
El jefe del Parlamento también remarcó que el país reaccionará ante cualquier ofensiva que provenga desde el exterior. “Si el enemigo nos ataca desde cualquier país, Teherán responderá con decisión”, aseguró.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a Irán a detener “inmediatamente” los ataques contra países de Oriente Próximo y a garantizar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para asegurar el tránsito marítimo internacional.
El mandatario francés mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que expresó la preocupación de su gobierno por la escalada de tensiones en la región.
A través de una publicación en redes sociales, Macron confirmó el diálogo con su par iraní y remarcó la necesidad de reducir de inmediato el nivel de confrontación.
Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026
Según explicó el jefe de Estado francés, durante la conversación manifestó su “grave preocupación” por el avance de los programas nucleares y balísticos iraníes, así como por lo que calificó como “actividades desestabilizadoras” de Teherán en distintos países de la región.
El presidente de Francia también subrayó la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el comercio energético, por donde circula una parte significativa del petróleo global.
El Ejército de Israel aseguró que las personas fallecidas en el ataque contra un hotel del centro de Beirut eran cinco comandantes vinculados a la Fuerza Quds, la unidad de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Según un comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes, el ataque se llevó a cabo durante la madrugada y tuvo como objetivo a altos mandos del denominado Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la organización iraní.
“Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia militar precisa, llevó a cabo un ataque de precisión en Beirut (Líbano) que tenía por objetivo a cinco comandantes del Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la Guardia Revolucionaria cuando mantenían una reunión en un hotel en Beirut”, señaló el comunicado oficial.
De acuerdo con la versión israelí, los comandantes eliminados estaban planificando operaciones desde territorio libanés. “Los comandantes eliminados en el ataque estaban preparando actividad terrorista a través del Líbano mientras se escondían en un hotel civil”, añadió el documento.
Israel identificó a tres de los fallecidos como comandantes de la Fuerza Quds: Majid Hassini, Ali Reza Bi Azar y Ahmad Rasouli.
Además, el comunicado indicó que entre los muertos también se encontraba Hossein Ahmadlou, señalado como informante sobre Israel con “objetivos terroristas”, y Abu Mohammad Ali, identificado como representante de Hezbolá dentro del cuerpo palestino de la Fuerza Quds.
El Ejército de Israel aseguró haber eliminado al comandante iraní Abu al Qasem Babaiyan, quien había sido nombrado hace apenas una semana como jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán.
Según informó el propio ejército israelí en un comunicado oficial, el ataque ocurrió el sábado 7 de marzo en Teherán, la capital iraní, y fue ejecutado por la Fuerza Aérea tras recibir información de inteligencia considerada “precisa”.
“Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia Militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en Teherán”, indicó el comunicado difundido por las autoridades israelíes.
De acuerdo con la misma fuente, Babaiyan también estaba al frente del cuartel general de Jatam al Anbiya, una estructura militar que, según Israel, es responsable de coordinar “operaciones y actividades de emergencia” dentro del aparato de defensa iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con la aprobación de su administración, en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán.
Durante una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario republicano sostuvo que el sucesor del ayatolá Alí Jamenei —quien murió el pasado 28 de febrero en el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní— deberá obtener el respaldo de Washington para consolidarse en el poder.
En medio de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, las autoridades emitieron una alerta hacia los ciudadanos de Beirut, capital del país, ya que atacarán con "gran fuerza" la zona debido a la presencia de militantes de Hezbolá.
"Por su seguridad y la de sus familias, deben trasladarse inmediatamente al norte del río Litani", expresó la FDI.
Tras los ataques israelíes contra instalaciones petroleras en Teherán, la ciudad amaneció cubierta por una gran nube gris provocada por el humo de los incendios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán explicó que las explosiones liberaron sustancias tóxicas en el aire.
Después de los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Irán, así se vio la mañana en la capital, con una gran nube gris, producto de las cenizas.
La noticia fue confirmada por medios iraníes, que explicaron que tras el ataque a cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustible en Teherán cuatro personas fallecieron.
Tras los ataque que sufrió el país y después de que varios países europeos enviarán ayuda militar a Chipre, el presidente Emmanuel Macron confirmó que este lunes viajará como una muestra de solidaridad por parte de Francia.
En este viaje, el mandatario se reunirá con su homónimo chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Según explicó: "Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en Chipre y en el Mediterráneo Oriental".
La visita también ayudará a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en la región y apoyar las operaciones de repatriación, añadió.
El presidente estadounidense Donald Trump reiteró su pretensión de elegir al próximo líder de Irán. "No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto", dijo en alusión a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde el sábado pasado contra el gobierno de los ayatollah. "Queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra", expresó el mandatario a la prensa a bordo del avión Air Force One.
El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.
En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para "operar la infraestructura militar".
"Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", añade la nota.
Un ciudadano pakistaní residente en Dubai murió este sábado después de que metralla procedente de un dron que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes cayera sobre su vehículo.
Se trata de la cuarta persona que fallece en el país desde el inicio de los ataques iraníes a sus vecinos del golfo Pérsico hace una semana.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".
"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.
Un vocero militar iraní dijo hoy sábado que los “buques enemigos” que entren al Golfo “acabarán en el fondo” del mar, según informes de varios medios.
Por otra parte, en una declaración publicada en su medio oficial Sepah News, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán indicó hoy que atacó un buque petrolero con bandera de Islas Marshall por ser un activo de Estados Unidos en medio del Golfo.
El CGRI identificó al petrolero como “Louise P” y afirmó que fue atacado con un dron alrededor del mediodía de hoy, agregó la declaración.
También se indicó que el CGRI había anunciado con anterioridad que todos los activos israelíes y estadounidenses en la región del oeste de Asia serían considerados como objetivos legítimos para las fuerzas armadas iraníes.
Durante la mañana de este sábado, el Ministerio del Interior de Qatar envió un mensaje de advertencia a los teléfonos móviles de la población en el que informó que el nivel de amenaza había sido “elevado” y recomendó a los residentes permanecer en sus hogares como medida preventiva. La información fue difundida por la cadena Al Jazeera a través de su cuenta oficial en la red social X.
En paralelo, el ministro iraní Abbas Araghchi denunció también en esa red social que Estados Unidos cometió un “crimen flagrante y desesperado” al atacar una planta desalinizadora ubicada en la isla de Qeshm. Según sostuvo, el impacto de ese ataque afectó el abastecimiento de agua potable en al menos 30 aldeas cercanas.
Mientras tanto, Reino Unido reforzó su cooperación militar con Estados Unidos en la zona. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que fuerzas estadounidenses comenzarán a utilizar bases británicas para desarrollar determinadas operaciones defensivas.
De acuerdo con fuentes citadas por Al Jazeera, estas acciones buscan evitar posibles lanzamientos de misiles desde Irán hacia la región, una situación que —según las autoridades británicas— podría poner en riesgo la seguridad de ciudadanos del Reino Unido.