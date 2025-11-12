Receta de chicharrón en salsa verde: tradicional, picante y llena de sabor mexicano

Esta receta de chicharrón en salsa verde es una joya de la gastronomía mexicana que combina lo crujiente del chicharrón con la intensidad y frescura de una salsa de tomatillo . Es un platillo casero, económico y lleno de sabor, perfecto para acompañar con tortillas calientes o arroz .

Esta receta es tan versátil que puede servirse como relleno de tacos, burritos o gorditas, o incluso acompañada con frijoles refritos y arroz, convirtiéndose en un plato completo y muy nutritivo.

Esta receta es tan versátil que puede servirse como relleno de tacos, burritos o gorditas, o incluso acompañada con frijoles refritos y arroz, convirtiéndose en un plato completo y muy nutritivo.

1- Lava los tomatillos y los chiles , luego colócalos en una olla con agua y cuécelos hasta que cambien de color.

2- Licúa los tomatillos, chiles, ajo, cebolla y una taza de agua hasta obtener una salsa homogénea.

3- Calienta el aceite en una sartén y vierte la salsa; deja que hierva durante unos minutos.

4- Agrega el chicharrón a la salsa y cocina a fuego medio durante 10 minutos o hasta que se suavice.

5- Ajusta la sal y sirve caliente con tortillas de maíz y un poco de cilantro fresco encima.

La receta de chicharrón en salsa verde tiene raíces en la cocina popular mexicana, donde se aprovechaban los restos de carne y piel de cerdo para crear platillos llenos de sabor y tradición. La receta de chicharrón en salsa verde tiene raíces en la cocina popular mexicana, donde se aprovechaban los restos de carne y piel de cerdo para crear platillos llenos de sabor y tradición. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El chicharrón en salsa verde es una receta tradicional que destaca por su sabor intenso y su versatilidad. Puede servirse como plato principal o como relleno de tacos, sopes o gorditas. Su combinación de texturas crea una experiencia auténticamente mexicana. Preparar esta receta no requiere mucho tiempo, pero sí amor por la cocina casera. Es un platillo que evoca los sabores de la abuela y la calidez de los hogares mexicanos, convirtiéndose en una delicia que todos disfrutan. ¡A disfrutar!