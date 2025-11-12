Receta de chicharrón en salsa verde: tradicional, picante y llena de sabor mexicano
Prepara esta receta paso a paso de chicharrón en salsa verde, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de chicharrón en salsa verde es una joya de la gastronomía mexicana que combina lo crujiente del chicharrón con la intensidad y frescura de una salsa de tomatillo. Es un platillo casero, económico y lleno de sabor, perfecto para acompañar con tortillas calientes o arroz.
Ingredientes para un chicharrón en salsa verde perfecto
Rinde 4 porciones
- 400 g de chicharrón prensado o chicharrón duro troceado.
- 8 tomatillos verdes.
- 2 chiles serranos (ajusta al gusto).
- 1 diente de ajo.
- 1/4 de cebolla.
- 1 taza de agua.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Cilantro fresco picado (opcional).
- Tortillas de maíz para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava los tomatillos y los chiles, luego colócalos en una olla con agua y cuécelos hasta que cambien de color.
2- Licúa los tomatillos, chiles, ajo, cebolla y una taza de agua hasta obtener una salsa homogénea.
3- Calienta el aceite en una sartén y vierte la salsa; deja que hierva durante unos minutos.
4- Agrega el chicharrón a la salsa y cocina a fuego medio durante 10 minutos o hasta que se suavice.
5- Ajusta la sal y sirve caliente con tortillas de maíz y un poco de cilantro fresco encima.
De la cocina a la mesa
El chicharrón en salsa verde es una receta tradicional que destaca por su sabor intenso y su versatilidad. Puede servirse como plato principal o como relleno de tacos, sopes o gorditas. Su combinación de texturas crea una experiencia auténticamente mexicana. Preparar esta receta no requiere mucho tiempo, pero sí amor por la cocina casera. Es un platillo que evoca los sabores de la abuela y la calidez de los hogares mexicanos, convirtiéndose en una delicia que todos disfrutan. ¡A disfrutar!