Receta de capirotada: el postre mexicano tradicional con historia y sabor único
Prepara esta receta paso a paso de capirotada, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta tradicional mexicana es un postre típico de la Cuaresma, lleno de historia y simbolismo. La capirotada combina pan, frutas secas, queso y un jarabe dulce hecho con piloncillo. Su mezcla de sabores y texturas la convierte en una delicia casera que une tradición, sabor y sentimiento familiar.
Ingredientes para una capirotada perfecta
Rinde: 6 porciones
- 6 bolillos o panes duros cortados en rebanadas.
- 2 tazas de piloncillo (o azúcar morena).
- 2 tazas de agua.
- 1 raja de canela.
- 3 clavos de olor.
- 1/2 taza de pasas.
- 1/2 taza de cacahuates tostados.
- 1/2 taza de queso fresco rallado.
- 1 plátano en rodajas (opcional).
- 2 cucharadas de mantequilla.
- Aceite para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
- En una cacerola, hierve el agua con el piloncillo, la canela y los clavos hasta formar un jarabe espeso. Cuela y reserva.
- Fríe ligeramente las rebanadas de pan en aceite o unta con mantequilla y hornea hasta que estén doradas.
- En un refractario engrasado, coloca una capa de pan, luego agrega pasas, cacahuates, plátano y queso.
- Repite las capas hasta terminar los ingredientes.
- Vierte el jarabe caliente sobre el pan hasta cubrirlo completamente.
- Hornea a 180 °C durante 20 minutos o hasta que el líquido se absorba parcialmente.
- Deja reposar unos minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
La capirotada es una receta que trasciende generaciones y refleja la riqueza cultural de México. Su combinación de ingredientes simboliza aspectos religiosos: el pan representa el cuerpo de Cristo, el piloncillo la dulzura de la vida y el queso la pureza. Más allá de su significado, ofrece un sabor reconfortante que mezcla lo crujiente, lo cremoso y lo dulce. Servida caliente o fría, la capirotada es un postre que celebra la tradición, el hogar y los lazos familiares en cada bocado. ¡A disfrutar!