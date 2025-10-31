Presenta:

Receta de capirotada: el postre mexicano tradicional con historia y sabor único

Prepara esta receta paso a paso de capirotada, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

La receta de capirotada se asocia con la Cuaresma, y cada ingrediente tiene un significado espiritual, como el pan que representa el cuerpo de Cristo y el piloncillo que simboliza su sangre.

Shutterstock

Esta receta tradicional mexicana es un postre típico de la Cuaresma, lleno de historia y simbolismo. La capirotada combina pan, frutas secas, queso y un jarabe dulce hecho con piloncillo. Su mezcla de sabores y texturas la convierte en una delicia casera que une tradición, sabor y sentimiento familiar.

Existen muchas versiones regionales de la receta de capirotada; algunas incluyen coco rallado, piña o leche condensada, demostrando la creatividad y diversidad de la gastronomía mexicana.
Ingredientes para una capirotada perfecta

Rinde: 6 porciones

  • 6 bolillos o panes duros cortados en rebanadas.
  • 2 tazas de piloncillo (o azúcar morena).
  • 2 tazas de agua.
  • 1 raja de canela.
  • 3 clavos de olor.
  • 1/2 taza de pasas.
  • 1/2 taza de cacahuates tostados.
  • 1/2 taza de queso fresco rallado.
  • 1 plátano en rodajas (opcional).
  • 2 cucharadas de mantequilla.
  • Aceite para freír.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En una cacerola, hierve el agua con el piloncillo, la canela y los clavos hasta formar un jarabe espeso. Cuela y reserva.
  2. Fríe ligeramente las rebanadas de pan en aceite o unta con mantequilla y hornea hasta que estén doradas.
  3. En un refractario engrasado, coloca una capa de pan, luego agrega pasas, cacahuates, plátano y queso.
  4. Repite las capas hasta terminar los ingredientes.
  5. Vierte el jarabe caliente sobre el pan hasta cubrirlo completamente.
  6. Hornea a 180 °C durante 20 minutos o hasta que el líquido se absorba parcialmente.
  7. Deja reposar unos minutos antes de servir.

Esta receta fue introducida por los españoles en el siglo XVI, adaptándose con ingredientes mexicanos como el piloncillo, los cacahuates y el plátano.
De la cocina a la mesa

La capirotada es una receta que trasciende generaciones y refleja la riqueza cultural de México. Su combinación de ingredientes simboliza aspectos religiosos: el pan representa el cuerpo de Cristo, el piloncillo la dulzura de la vida y el queso la pureza. Más allá de su significado, ofrece un sabor reconfortante que mezcla lo crujiente, lo cremoso y lo dulce. Servida caliente o fría, la capirotada es un postre que celebra la tradición, el hogar y los lazos familiares en cada bocado. ¡A disfrutar!

