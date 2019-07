Semana complicada tuvo Jorge Rial dado que su hijo Morena denunció a su ex, Facundo Ambrosioni, por violencia. La joven extendió ayer la medida y la Justicia le otorgó una perimetral que incluye a su hijo, Francesco Benicio.

Cuando comenzó Intrusos durante la jornada del miércoles, Rial estaba por salir al aire y su hija estuvo desbordada por la situación en un móvil de Involucrados. Esto obligó al periodista a hablar del tema pese a intentar mantenerse al margen de lo mediático.

Muchos se sorprendieron al no verlo el jueves en pantalla y las especulaciones empezaron a circular con fuerza en las redes sociales.

El periodista se encargó de frenar los rumores y compartió una foto en la cuenta de Instagram de su flamante nieto.

Y luego, en una nota con Clarín, explicó por qué no hizo su programa: "Todo este quilombo de mi hija me afecta. No es fácil. Entonces no pasé una buena noche, pasé una noche sin dormir".

"El médico me pidió que me quedara en casa para descansar y estar tranquilo. Obvio que me afecta lo de mi hija, el quilombo, me afectó también verla ayer en pantalla de esa manera. Tengo que descansar. Estas cosas afectan mucho y venimos hace un año con todos estos quilombos", expresó.

