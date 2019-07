A tres meses de ser mamá, Morena Rial se separó de Facundo Ambrosioni

Morena Rial abrió el juego para sus seguidores en Instagram y respondió algunas preguntas. Y así, llegó la consulta: "¿Estás separada o peleada con Facundo?". La respuesta fue en una palabra, "Separadísima", y en dos emojis: la mano abierta simbolizando un "Chau" y un beso con un corazón.

.

Pero entonces, más seguidores quisieron conocer detalles de la ruptura. Y la siguieron consultando. "No, olvidate", aclaró la joven cuando un usuario sugirió que "en unos días" se reconciliaría con el futbolista.

"Tranqui, acá no pasó nada. Un hombre no es el final. Además, estás divina, More. ¡Sos una genia!", le escribió otra usuaria. Muy segura de sí misma y de la decisión que tomó, la hija de Jorge Rial llevó tranquilidad al millón de seguidores que quieren conocer su vida a través de Instagram: "Obvio. Tranquila. Nadie puede de amor".