Karina "La Princesita" le contestó a More Rial

A días de debutar en el "Súper Bailando", More Rial ya se metió en la polémica. La hija de Jorge, quien el año pasado protagonizó una escandalosa pelea pública con su padre, habló de Karina "La Princesita" y dijo que a la cantante "le encanta el quilombo".

Morena bailará la salsa de a tres con Charlotte Caniggia y se refirió a la decisión de Karina de convocar a su ex, El Polaco. "Y, bueno, prensa. Obvio, les encanta el quilombo a los dos, les sirve. Sino ni se queda Karina. No tiene previa, no tiene nada. Canta siempre la misma canción. No hablo mucho porque no la conozco, pero con lo poco que sé, no me cae bien. Dicen que es bastante mentirosa", disparó la joven mediática.

La cantante no le contestó directamente a Morena, pero sí le respondió a sus fans. "Mañana estaré cantando el Himno Nacional Argentino en @ShowMatch en compañía de grandes cantantes y he grabado algo de humor con... ¡SORPRESA!!, anunció "La Princesita" en Twitter.

"Pero si solo cantás un tema", bromeó un seguidor. "Ah, re", remató la artista. Y otro usuario intervino: "¿De verdad? ¡Yo pensé que solo cantabas Corazón Mentiroso!". "¡Jaja! Lo que hay que escuchar", agregó Karina.

Twitter

Pero el ida y vuelta con sus fans no terminó ahí. "Dicen qué sos media ‘mentirosa’ @kari_prince jajajaja", escribió uno haciendo referencia a las declaraciones de More. "Será alguien que me conoce bien, ¿no?", ironizó.

Twitter

Fuente: Diario Show