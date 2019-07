Nuevo faltazo de Rial a Intrusos: misterioso tuit y la verdad sobre su ausencia

El miércoles a la tarde, Jorge Rial abrió Intrusos con un contundente mensaje para América TV. El conductor se mostró furioso con su propio canal por sacar al aire a su hija Morena llorando en Involucrados sin pedirle permiso.

"Me obligan a hablar por un descuido... no te cuidan los que te tienen que cuidar. Que lo hagan en otro lado, está bien. Es competencia y es un tema importante. Esto es como llegar a casa y que te caguen a piedrazos. Ni siquiera tienen la delicadeza de preguntarme qué hacemos. Hay que tener consideración por un compañero. Me la ponen menos cinco, llorado, pantalla gigante. ¿Con qué quieren que empiece el programa?", disparó.

Al día siguiente, Rial se ausentó del programa sin dar explicaciones. Minutos antes de que empiece el ciclo, el periodista lanzó un misterioso tuit aprovechando el debut de El Tigre Verón, la nueva ficción de Pol-ka. "Cuando van a hacer una ficción sobre un empresario garca, mujeriego, que se la pasa de joda, le paga a las modelos para hacer de novias y negrea a los trabajadores? No se. Un título como El Tano Gatazzi. Te la dejo picando Suar, para cuando se agote lo de los sindicalistas", ironizó.

Cuando van a hacer una ficción sobre un empresario garca, mujeriego, que se la pasa de joda, le paga a las modelos para hacer de novias y negrea a los trabajadores?. No se. Un título como El Tano Gatazzi. Te la dejo picando Suar, para cuando se agote lo de los sindicalistas. — JORGE RIAL (@rialjorge) 11 de julio de 2019

Enseguida sus seguidores comenzaron a especular sobre el destinatario del contundente mensaje, pero el periodista no volvió a hacer comentarios al respecto.

El periodista se encargó de frenar los rumores sobre su ausencia a Intrusos y compartió una foto en la cuenta de Instagram de su flamante nieto.

Francesco, el nieto de Jorge Rial

Se cree que estuvo acompañando a su hija en la vivienda que ella tiene en la zona de Villa Devoto y que mañana volverá al programa como lo hace habitualmente.

Los últimos faltazos del conductor de Intrusos generaron bastante repercusión. El 22 de mayo de este año, sus compañeros aprovecharon que él no estaba y entrevistaron a una de sus mayores archienemigas mediáticas: Susana Roccasalvo, quien más de una vez aseguró que fue prohibida en América por culpa de Rial y que este la tildó de sucia y hablaba pestes de ella en la radio.

El 17 de junio, y tras la muerte de Beatriz Salomón –por la que el periodista fue muy repudiado en las redes sociales- Pallares volvió a estar al frente del ciclo y hubo un peculiar saludo hacia la familia de la actriz fallecida. “Les mandamos un beso enorme y nuestro abrazo de parte del grupo de los que estamos presentes hoy aquí en este programa”, dijo en aquella ocasión el reemplazante de Rial, excluyéndolo a este en sus palabras. Al otro día, el conductor original del ciclo apareció e hizo un extenso descargo tras las críticas recibidas.

