El abogado de Facundo Ambrosioni habló sobre las denuncias por violencia de género de Morena Rial

Desde que Morena Rial denunció a Facundo Ambrosioni por violencia de género, el joven decidió llamarse al silencio. No obstante, su abogado, Federico Albano salió a hablar por él y detalló cómo es su situación judicial.

En diálogo con DiarioShow.com, el letrado comentó: "Facundo no quiere hablar en público respecto a lo sucedido, lo que me manifestó es que sólo se trató de una pelea de pareja que no sucedieron hechos de violencia, que sólo fueron unos gritos por parte de ambos, que no hubo violencia ni falta de respeto, solo altercados verbales que concluyeron en esta situación".

"Pero me confirmó y me perjuró que jamás trataría así a la mamá de su hijo y que la denuncia hecha en el día de ayer trata del un suceso ocurrido el pasado 19 de junio en el hogar de convivencia de ambas personas. Así que recién el 11 de julio tenemos una audiencia, que es la audiencia formal en la que nos van a notificar a Facundo de la denuncia penal de Morena y veremos qué medidas se sugieren", agregó el profesional.

Y agregó convencido: "Lo que sí es cierto es que Facundo reiteró en varias ocasiones que en ningún momento le pegó. Quiere preservar su familia y por eso no está hablando con la prensa".

A su vez, explicó que Morena no quiere hablar con él aunque se que se mensajearon vía WhatsAapp un par de días antes de la separación. "Tres o cuatro días atrás, y por el momento solo comunicación entre los abogados que somos los que les transmitimos las dudas y circunstancias que van ocurriendo", sostuvo.

Por último, dio fe en su cliente y se mostró firme: "Creo en la palabra de Facundo, está muy sensibilizado con el tema del hijo que no queire dejar de verlo y esto trae problemas a nivel del circuito por ver al hijo. Su preocupación pasa más que nada por ese lado", concluyó.